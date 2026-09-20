'ગુજરાતની રાજનીતિમાં આવશે ચક્રવાત', ક્ષત્રિય ઠાકોર આગેવાન અભિજીતસિંહનું મોટું નિવેદન
યુવા ક્ષત્રિય સેનાના અધ્યક્ષ અભિજીતસિંહ ઠાકોર સમાજના અધિકાર માટે સ્વાભિમાન યાત્રા શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : September 20, 2026 at 8:58 PM IST
મહેસાણાઃ ગુજરાતની રાજનીતિમાં ફરી એકવાર ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ મેદાનમાં ઉતર્યો છે. ગુજરાત યુવા ક્ષત્રિય સેનાના અધ્યક્ષ અભિજીતસિંહ બારડના એક નિવેદનથી ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો ગરમાવો આવી ગયો છે. અભિજીતસિંહ બારડે સમાજના સ્વમાન અને અધિકાર માટે એક મોડી લડાઈની જાહેરાત કરી છે.
ગુજરાત યુવા ક્ષત્રિય સેના દ્વારા મહેસાણામાં શક્તિપીઠ અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ માટે સેવા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સેવા કેમ્પ પર અભિજીતસિંહ બારડ પણ આવ્યા હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના સ્વમાન અને હક-અધિકાર માટે તેઓ નવી લડાઈ શરૂ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, સમાજના યુવાનોએ આ બીડું ઝડપ્યું છે અને તેમને આ સ્વાભિમાનની લડાઈના ચહેરા તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે.
યુવા ક્ષત્રિય સેના ગુજરાતના અધ્યક્ષ અભિજીતસિંહ બારડે વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં તેઓ મા અંબાજીના ભક્તિના રંગે રંગાયેલા છે પરંતુ દશેરાનો તહેવાર પૂર્ણ થયા બાદ સ્વાભિમાનની લડાઈ માટે એક રણશિંગૂ ફૂંકશે અને ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના વર્ષોથી પડતર રહેલા પ્રશ્નો, મુશ્કેલીઓ અને રૂંધાયેલા પ્રશ્નોને લઈને ગુજરાતભરમાં સ્વાભિમાન યાત્રા ચલાવશે.
રાજકીય એંગલ અને નવાજૂની અંગે પૂછાયેલા સવાલના જવાબમાં અભિજીતસિંહ બારડે દાવો કર્યો કે, ડંકાની ચોટ પર અને છાતી ઠોકીને કહું છું કે, આવનારા સમયમાં ગુજરાતની રાજનીતિમાં બહુ મોટો ચક્રવાત આવશે. આ ઉપરાંત ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ આવનારા સમયમાં ચોક્કસપણે કેસરિયા કરશે તેમાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી, તેવો સ્પષ્ટ વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.
'સ્વાભિમાન' લખેલા વૈભવી કારના કાફલા બાબતે ખુલાસો કરતા તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ લડાઈ ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના સ્વમાન અને હક અધિકાર માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. સમાજના યુવાનોએ આ બીડું ઝડપ્યું છે અને તેમને આ સ્વાભિમાનની લડાઈનો ચહેરો બનાવ્યા છે.
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