સાબરકાંઠાના વડાલીમાં ખેતરમાંથી ત્યજી દેવાયેલું નવજાત બાળક મળ્યું, પાપ છુપાવવા માસુમને ત્યાજી દીધાની શંકા

બાળકના માતા પિતા કોણ છે અને કેમ બાળકને તરછોડી દેવામાં આવ્યું છે તે વિવિધ દિશામાં પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

વડાલીમાં ખેતરમાંથી ત્યજી દેવાયેલું નવજાત બાળક મળ્યું (ETV Bhrat Guarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 9:57 PM IST

1 Min Read
સાબરકાંઠા: વડાલીના મેઘ ગામની સીમમાં જન્મ આપનારી માતાએ પોતાની કોખ લજવી છે. જન્મ આપી બાળકને ખુલ્લા ખેતરમાં ત્યજી દેવામાં આવ્યું હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જન્મ આપ્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ માતાએ બાળકને ખેતરના ત્યજી દેતા વડાલીના ગ્રામ્ય પંથકમાં સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ખળભળાટ વ્યાપ્યો છે. સાથે નવજાત શિશુને સારવાર અર્થે વડાલી બાદ હિમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયું છે.

વાત છે વડાલીના ગ્રામ્ય પંથક મેઘ ગામની, જ્યાં આજરોજ નવજાત બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તેની માતાએ પોતાની લાજ લજવી છે, બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ મેઘ ગામની સીમમાં આવેલ ખુલ્લા ખેતરમાં નવજાત બાળકને ત્યજી દેવામાં આવ્યું હતું. જન્મ આપ્યાના ગણતરીના કલાકોમાં નવજાત બાળકને ખેતરમાં ત્યજી દઈ જન્મ આપનારી જનેતા ઘટના સ્થળેથી પલાયન થઈ હતી. જે બાદ નવજાત શિશુને 108 મારફતે વડાલી સિવિલ હોસ્પિટલ અને બાદમાં હિંમતનગરની જીએમઆરએસ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં NICU વોર્ડમાં તબીબો દ્વારા નવજાતને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ બાળકની સ્થિતિ હાલ સામાન્ય હોવાને પગલે સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો સહિત તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

વડાલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બનેલી ઘટનાને પગલે પોલીસ તંત્ર પણ તપાસમાં લાગ્યું છે. બાળકના માતા પિતા કોણ છે અને કેમ બાળકને તરછોડી દેવામાં આવ્યું છે તે વિવિધ દિશામાં પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. જોકે જન્મ આપી જનેતાએ પોતાની લાજ લજવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ વ્યાપ્યો છે, સાથે આવનાર દિવસોમાં નિર્દય જનેતા સહિત પિતા સામે કડક કાર્યવાહીની લોકોએ અપેક્ષા રાખી છે.

સંપાદકની પસંદ

