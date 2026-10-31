ગુજરાતમાં AAPના એકમાત્ર આદિવાસી MLA ચૈતર વસાવા, જમીન-જંગલ બચાવોની માંગથી જેલ સુધીની સફર
ચૈતર વસાવાને વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં 7 વર્ષની સજા રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે સંભળાવી છે.
Published : October 31, 2026 at 7:19 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી (APP)ના એકમાત્ર આદિવાસી ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને તાજેતરમાં સુરત ખાતે હોસ્પિટલમાં દાખલ ભાઇની સારવાર માટે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી જામીન માંગવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જવું પડ્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે ચૈતર વસાવાને ત્રણ દિવસના જામીન પણ મંજૂર કર્યા. ગુજરાતના રાજકારણમાં હાલ આદિવાસી નેતા અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા ચૈતર વસાવા ચર્ચામાં છે. વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં 7 વર્ષની સજા રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે સંભળાવી છે. જેથી હાલ તેઓ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં છે અને આ સજાની સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ કરી છે. તો આપને જણાવીએ કે કોણ છે AAPના નેતા ચૈતર વસાવા.
ચૈતર વસાવા આદિવાસી નેતા અને ગ્રેજ્યુએટ
38 વર્ષના આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ચૈતર વસાવા ગુજરાતના ઉભરતા આદિવાસી નેતા છે અને અલગ ભીલીસ્તાન તેમજ આદિવાસીઓના હકોની માગણી સાથે આંદોલન કરી ચુક્યા છે. વર્ષ 2009માં વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની નેત્રંગમાં આવેલી નુતન ગ્રામ વિદ્યાલયમાંથી BRS ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી મેળવી છે.
2014માં ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટીથી રાજકીય શરુઆત
ચૈતર વસાવાએ પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરુઆત વર્ષ 2014માં ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી (BTP)માંથી કરી હતી. જ્યાર બાદ આદિવાસીઓના પ્રશ્નો, આદિવાસીઓની જમીન અને જંગલ બચાવોની માંગ સરકાર સુધી પહોંચે એ માટે પ્રયાસો શરુ કર્યા હતા. વર્ષ 2017માં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં BTPના પ્રમુખ છોટુ વસાવાના દીકરા મહેશ વસાવાની ડેડિયાપાડા બેઠક પરથી થયેલી જીતમાં ચૈતર વસાવાનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો હતો.
2022માં AAPમાં જોડાઇ ચૂંટણી જીતી ધારાસભ્ય બન્યા
ત્યાર બાદ ચૈતર વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટીમાં (AAP) જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.વર્ષ 2022માં યોજાયેલી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી. તેમણે પોતાના વિસ્તારમાં કરેલા પ્રચાર અને જનસંપર્કના કારણે ભાજના ઉમેદવાર હિતેશ વસાવા અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જેરમાબેન વસાવાને હરાવ્યા અને ધારાસભ્ય બન્યા. આ ચૂંટણી પરિણામની ખાસ વાત એ હતી કે કુલ મતના 55 ટકા મત ચૈતર વસાવાને મળ્યા હતા. જ્યારે ભાજપના ઉમેદવારને 34 ટકા અને 6 ટકા જેટલા મત કોંગ્રેસના ઉમેદવારને મળ્યા હતા. આપને જણાવી દઇએ કે ચૈતર વસાવા ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના એકમાત્ર આદિવાસી ધારાસભ્ય છે.
ભાજપના નેતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો
ગુજરાતમાં વર્ષ 2001 બાદ ભાજપની જોરદાર બહુમતિ રહી છે ત્યારે આદિવાસી વિસ્તારમાં પોતાનો જનપ્રભાવ જાળવી રાખી ચૈતર વસાવા વર્ષ 2022માં ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવ્યા બાદ તેઓને સ્થાનિક ભાજપના આદિવાસી નેતાઓનો રાજકીય રીતે જોરદાર સામનો કરવો પડ્યો.
ચૈતર વસાવા સામે 12થી 13 કેસ
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ચૈતર વસાવા સામે જુદાજુદા 12થી 13 કેસ પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવેલા છે. જેમાં જૂન 2026માં રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટ નવેમ્બર 2023માં વનકર્મી પર હુમલા અને ધમકી આપવાના કેસમાં ચૈતર વસાવા અને તેમની પત્ની શકંતુલા વસાવા સહિત 9 લોકોને 7 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી. આ સમગ્ર કેસને ચૈતર વસાવાએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો છે. ચૈતર વસાવા વાંરવાર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે તેમની સામે રાજકીય ષડયંત્રના ભાગ રુપે અનેક કેસ કરવામાં આવ્યા છે.
લોકસભા ચૂંટણીમાં ચૈતર વસાવાનો પરાજય
લોકસભા ચૂંટણી 2024માં ભરુચ બેઠક પરથી ચૈતર વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટીની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડી હતી. જો કે તેમાં ભાજપના નેતા મનસુખ વસાવા સામે તેમનો પરાજય થયો હતો. પરંતુ આ ચૂંટણીમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે જોરદાર ચૂંટણી જંગ જોવા મળ્યો હતો. જેમાં ભાજપના મનસુખ વસાવાને કુલ 6,04,141 મત મળ્યા હતા, જ્યારે AAPના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવાને 5,17,400 મત મળ્યા હતા.
ચૈતર વસાવાને બે પત્ની
આદિવાસી નેતા ચૈતર વસાવાના પરિવારિક જીવન વિશે વાત કરીએ તેઓને બે પત્ની છે.જેમના નામ શકુંતલા અને વર્ષા છે. તેઓ બંને પત્નીઓ સાથે ખુશીથી રહે છે અને ગુજરાતના ઘણા આદિવાસીઓમાં બે લગ્ન કરવાની પરંપરા રહી છે. બંને પત્નીઓ ચૈતર વસાવાને રાજકારણમાં આગળ વધવા અને ચૂંટણી પ્રચારમાં પણ સમર્થન કરે છે.
આ પણ વાંચો