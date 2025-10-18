ETV Bharat / state

દિવાળીમાં ખેડૂતોના સમર્થનમાં દીવડો પ્રગટાવવાની AAP પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીની અપીલ

આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ દિવાળીના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતના લોકોને એક ખાસ અપીલ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 3:44 PM IST

અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ દિવાળીના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતના લોકોને એક ખાસ અપીલ કરી છે. તેમણે ખેડૂતોના સમર્થનમાં અને પોલીસના અત્યાચારના વિરોધમાં દીવડો પ્રગટાવવા જણાવ્યું છે. આજે ધનતેરસના દિવસે, ઈશુદાન ગઢવીએ દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને ખેડૂતોના સમર્થનમાં એક દીવડો પ્રગટાવવાનો અનુરોધ કર્યો છે.

ઈશુદાન ગઢવીએ રાજુ કરપડા, પ્રવીણ રામ સહિત અનેક ખેડૂત આગેવાનોના સમર્થનમાં અને પોલીસની બર્બરતાના વિરોધમાં ગુજરાતના લોકોને એક દીવડો પ્રગટાવવા કહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "જે લોકો ભાજપના ભ્રષ્ટાચાર અને તાનાશાહીથી કંટાળી ગયા છે અને ખેડૂતોના સમર્થનમાં છે, તેઓ આજે એક દીવડો પ્રગટાવે. આ પ્રકાશના પર્વમાં, જેલમાં બંધ ખેડૂતો અને તેમના પરિવારો માટે આપણે સૌ એક દીવડો પ્રગટાવીએ."

ખેડૂતોના ન્યાય માટે લડતા આગેવાનો અને ખેડૂતો, જેમણે ભારતીય કળદા પાર્ટીના કળદા બંધ કરાવવા માટે આંદોલન કર્યું, તેઓ આજે દિવાળીના સમયે જેલમાં છે. આવા પરિવારોના ઘરમાં પ્રકાશના આ પર્વ દરમિયાન અંધકાર છવાયેલો છે. ઈશુદાન ગઢવીએ અપીલ કરી કે, "જે લોકો ભાજપની તાનાશાહીથી કંટાળ્યા છે અને ખેડૂતોના અવાજને સાચો માને છે, તેઓ પોતાના ઘરે એક દીવડો પ્રગટાવે. ઈશ્વર ખેડૂતો, ખેડૂત આગેવાનો અને તેમના પરિવારોને શક્તિ આપે."

