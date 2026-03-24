સુરેન્દ્રનગર: આમ આદમી પાર્ટીની ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર, ત્રિપક્ષીય લડતની તૈયારી શરૂ
જિલ્લા પંચાયતની 32 બેઠકો પૈકી , તાલુકા પંચાયતના 16 તથા મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડમાંથી 11 ઉમેદવારોની જાહેરાત, ધાંગધ્રા નગરપાલિકાની 6 બેઠકો પર પણ ઉમેદવારો ઉતારાયા.
Published : March 24, 2026 at 3:18 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યમાં જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ હજુ જાહેર થઈ નથી ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. આ સાથે જ આગામી તારીખે યોજાનારી ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપક્ષીય જંગ સર્જાવાની શક્યતા વધુ પ્રબળ બની છે. આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે કોઈ ગઠબંધન થયું નથી, જેના કારણે બંને પક્ષો એકબીજાની સામે ચૂંટણી લડશે.
આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી પ્રથમ યાદીમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની કુલ 32 બેઠકો પૈકી 7 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, તાલુકા પંચાયતની વિવિધ બેઠકો માટે 16 ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પ્રથમ વખત યોજાવાની છે, જ્યાં કુલ ૧૩ વોર્ડમાંથી ૫૨ કોર્પોરેટરો ચૂંટાશે. આમ આદમી પાર્ટીએ આ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે પ્રથમ યાદીમાં 11 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. તેમજ ધાંગધ્રા નગરપાલિકા માટે પણ 6 ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ જણાવ્યું છે કે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં સૌથી વધુ સામાજિક બાબતોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. પાર્ટી દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ બેઠકો પર તેઓ ચૂંટણી લડશે. હાલના તબક્કામાં કોંગ્રેસ અને ભાજપ દ્વારા પણ ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલુ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીએ સેન્સ પ્રક્રિયા યોજીને તાત્કાલિક ધોરણે આ યાદી જાહેર કરી છે.
ઉમેદવારોને પૂરતો સમય મળે, તેઓ વ્યવસ્થિત રીતે લોકો વચ્ચે જઈ શકે, પ્રચાર-પ્રસાર કરી શકે અને મતદાતાઓ તેમને ઓળખી શકે તે માટે આવી વહેલી યાદી જાહેર કરવામાં આવી હોવાનું પાર્ટી નેતાઓએ જણાવ્યું છે. પાર્ટીએ વિસાવદરમાં ગોપાલ ઇટાલીયાને વહેલા ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરીને જે ફાયદો મેળવ્યો હતો, તે જ નીતિ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પણ અપનાવવામાં આવી હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું.
આપે સુરેન્દ્રનગરમાં કરેલ ઉમેદવારોના નામોની યાદી:
|ઉમેદવારનું નામ
|વોર્ડ નંબર
|ધરંગીયા મકાભાઇ
|1
|ઉદેશા ગીતાબેન
|1
|ચુડાસમા બ્રિજરાજસિંહ
|2
|વ્યાસ અલ્પાબેન
|3
|ચિહ્નલા દીપક
|3
|ભાવિન માર્યા વોર્ડ
|4
|ભુસડીયા શારદાબેન
|4
|થરેશા દક્ષાબેન
|8
|અતુલ વેગડ
|9
|કોટેચા કમલેશ વોર્ડ
|9
|સિહોરા પંચુબેન ગૌતમભાઈ
|9
|રાઠોડ કાંતિભાઈ
|11
તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારો:
તાલુકા પંચાયતની વિવિધ બેઠકો માટે થાનગઢના આણંદ પર બેઠક ઉપરથી વાઘેલા ચંદુભાઈ, ચોટીલાના આનંદપુર ઉપરથી ખેરાલિયા રેખાબેન, ચોટીલાના ચોબારી બેઠક ઉપરથી સેજલબેન ઓતરડી, ચોટીલાના ગોલીડા બેઠક ઉપરથી ઓલકીયા કૈલાશ, થાનગઢના જામવાડીમાં તેજલબેન અલગોતર, થાનના ખાખરાથળ માંથી પરમાર મંજુબેન શીવાભાઈ, થાનના માંડાસર ઉપરથી સાપરા હકુબેન, થાનગઢના નલ ખંભા બેઠક ઉપરથી પનારા કાળુભાઈ, ચોટીલાના પીપરાળી થી જોગરાણા દેવકરણભાઈ, ચોટીલાના પિયાવા થી જોગરાજીયા હેતલબેન, થાનગઢના સરસાણા બેઠક ઉપરથી રેખાબેન સરવૈયા, થાનગઢના ઉડાવી માંથી જયશ્રીબેન કેરાલિયા, થાનગઢના વીજળીયા બેઠક ઉપરથી ઝાલા દલાલબેન, ચુડાના માથે પરમાર અશોકભાઈ, ચુડા માંથી ઝમરીયા લવજીભાઈ અને ચુડા તાલુકાના વેજલકા સીટ ઉપરથી રસીલાબેન ધરજીયાના નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારો:
જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે સુરેન્દ્રનગરના ધોકલવા માથે કાજલબેન અજીતભાઈ કોરાણી, વીજળીયા બેઠક ઉપરથી સારદીયા વિજયભાઈ રમેશભાઈ, ચુડા બેઠક ઉપરથી રમણી મનીષાબેન, ધાંધલપુર બેઠક ઉપરથી રંગપરા રાજાભાઈ, સુદામડા બેઠક ઉપરથી સરવૈયા મનસુખભાઈ, વસ્તડી બેઠક ઉપરથી ગોહિલ મનિષાબેનના નામોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.
ધાંગધ્રા નગરપાલિકાના ઉમેદવારો:
ધાંગધ્રા નગરપાલિકા માટે વોર્ડ નંબર 1 માંથી બીનાબેન વિનોદભાઈ મકવાણા, વોર્ડ નંબર 3 માંથી પઢિયાર જેસીંગભાઇ, વોર્ડ નંબર 4 માંથી વદાણીયા ગુલરેઝ સલીમભાઈ, વોર્ડ નંબર 5 માંથી સલીમભાઈ ભટ્ટી, વોર્ડ નંબર 6 માટે મકરાની યાસીનભાઈ અને વોર્ડ નંબર 8 માંથી જાદવ ચંપાબેનના નામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા વિક્રમ દવે દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર થઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે ટૂંક સમયમાં સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી પણ જાહેર કરવામાં આવશે અને તેમને પણ મેદાનમાં ઉતારીને પ્રચાર શરૂ કરવામાં આવશે. પ્રદેશના નેતાઓ ગુજરાતમાં રહેશે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર નજર રાખશે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે પ્રથમ વખત પરિવારવાદથી દૂર રહીને સામાજિક અને શિક્ષણના ધોરણે ઉમેદવારોની તપાસણી કરીને તેમના નામો પર મહોર લગાવવામાં આવી છે. પાર્ટી ચૂંટણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરશે અને સારા પરિણામ લાવશે તેવી આશા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી. વહેલી યાદી જાહેર કરીને ઉમેદવારોને કામે લાગી જવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું.
