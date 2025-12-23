ETV Bharat / state

અરવલ્લી ગિરિમાળા મુદ્દે ખેરોજમાં AAPની જંગી જાહેરસભા, ચૈતર વસાવાએ કહ્યું 'જમીન, જળ અને જંગલ પર આદિવાસીઓનો પ્રથમ અધિકાર'

જમીન, જર અને જંગલ પર આદિવાસીઓનો પ્રથમ અધિકાર હોવાનું ચૈતર વસાવાનું જાહેર સંબોધન કર્યું હતું.

અરવલ્લી ગિરિમાળાને લઈને ખેરોજમાં AAPની જંગી જાહેરસભા
અરવલ્લી ગિરિમાળાને લઈને ખેરોજમાં AAPની જંગી જાહેરસભા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 8:48 PM IST

સાબરકાંઠા: અરવલ્લી ગિરિમાલાને લઈને ખેરોજ ખાતે જંગી જાહેરસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની અધ્યક્ષતામાં સભા યોજાઈ હતી. જમીન, જળ અને જંગલ પર આદિવાસીઓનો પ્રથમ અધિકાર હોવાનું ચૈતર વસાવાનું જાહેર સંબોધન કર્યું હતું.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અરવલ્લી હિલ મુદ્દે વિવાદ દિવસેને દિવસે ઉગ્ર બની રહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી ટેકરીઓને અરવલ્લીનો ભાગ ન ગણવાના ચુકાદા સામે આદિવાસી સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. આ મુદ્દે આજે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ચૈતર વસાવાની અધ્યક્ષતામાં સાબરકાંઠાના ખેરોજ ખાતે જંગી જાહેરસભાનું આયોજન કરાયું હતું.

અરવલ્લી ગિરિમાળાને લઈને ખેરોજમાં AAPની જંગી જાહેરસભા (ETV Bharat Gujarat)

સભામાં ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, જમીન, જર અને જંગલ પર આદિવાસીઓનો પ્રથમ અધિકાર છે અને કોઈપણ ભોગે આ અધિકારો છીનવવા દેવાશે નહીં. તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય મામલે કોઈ પગલાં નહીં ભરે તો ગાંધીનગરથી લઈને દિલ્હી સુધી પદયાત્રા કરવામાં આવશે.

સભાને સંબોધતા ચૈતર વસાવાએ સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ સરકાર ડર અને દમનથી લોકોની અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પોતાને ખોટા કેસોમાં જેલમાં નાંખવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરતા તેમણે કહ્યું કે ભાજપ સરકાર ઉદ્યોગપતિઓના હિતમાં ડુંગર અને જંગલો સોંપવા માગે છે, જે આદિવાસી સમાજ ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં. ગ્રામસભાનો પાવર બતાવવાનો સમય આવી ગયો હોવાનું કહી તેમણે યુવાનોને લડત માટે તૈયાર થવા આહવાન કર્યું હતું. આ તબક્કે આમ આદમી પાર્ટીના યુવા નેતા યુવરાજસિંહે પણ સરકારની નીતિઓ સામે કડક શબ્દોમાં પ્રહાર કર્યા હતા.

જાહેરસભા દરમિયાન રાજકીય માહોલ પણ ગરમાયો હતો. પોશીના તાલુકા પંચાયતના ભાજપના સદસ્ય મુકેશભાઈ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, જ્યારે નિવૃત્ત ડીવાયએસપી સી.પી. પરમારના જોડાણથી કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લી બચાવની લડત માત્ર સાબરકાંઠા પૂરતી નથી, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતથી લઈ દક્ષિણ ગુજરાત, રાજસ્થાન અને હરિયાણા સુધી આ આંદોલન વ્યાપક બનશે.

