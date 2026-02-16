ETV Bharat / state

ખેડૂતો સાથે દગો નહીં ચાલે – અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલ મુદ્દે વિધાનસભામાં AAPનો બેનર સાથે વિરોધ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 12:39 PM IST

ગાંધીનગર: વિધાનસભા સત્રના પ્રથમ જ દિવસે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યોએ બેનરો સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. અમેરિકા સાથેની પ્રસ્તાવિત ટ્રેડ ડીલ ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકો માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે, એવો આક્ષેપ કરતા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ નિવેદન આપ્યું છે. ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકોના હિતની રક્ષા કરવાની માંગ સાથે સત્રની શરૂઆતમાં જ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. ગોપાલ ઇટાલિયાએ જણાવ્યું કે આ ટ્રેડ ડીલ અમલમાં આવશે તો અમેરિકાના ખેત ઉત્પાદનો અને દૂધ ભારતમાં સસ્તા ભાવે મળશે અને આવા ઉત્પાદનો પર ભારત ટેક્સ પણ નહીં લગાડે. જેના કારણે સ્થાનિક ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકોને ભારે આર્થિક ફટકો પડશે.

વિસાવદર વિધાનસભાથી આમ આદમી પાર્ટીના ધારસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ, માંગ કરી કે ખેડૂતોના હિતમાં આ ટ્રેડ ડીલ તાત્કાલિક રદ કરવી જોઈએ. આ મુદ્દે રાજ્યપાલને આવેદનપત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો. રાજ્યપાલ પાસે ચાર વખત મળવાનો સમય માંગવામાં આવ્યો છે, છતાં હજુ સુધી સમય ફાળવવામાં આવ્યો નથી, એવો આક્ષેપ તેમણે કર્યો.

ગોપાલ ઇટાલિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે ટ્રેડ ડીલ રદ કરવાનો પ્રસ્તાવ વિધાનસભામાં લાવવામાં આવે અને આ મુદ્દે ખુલ્લી અને પારદર્શક ચર્ચા કરવામાં આવે. ઉપાધ્યક્ષની ચૂંટણી મુદ્દે પોતાનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ કરતાં તેમણે કહ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી ઉપાધ્યક્ષ પદની ચૂંટણીમાં ભાગ નહીં લે અને ચૂંટણીથી દૂર રહેશે.હવે આ મુદ્દે સરકારની પ્રતિક્રિયા અને વિધાનસભાની અંદરની ચર્ચાઓ પર રાજકીય વર્તુળોની નજર ટકી છે.

સંપાદકની પસંદ

