વિધાનસભા સત્રના પ્રથમ દિવસે AAPનો અછત મુદ્દે વિરોધ, સુકાયેલો પાક અને ઘાસના પૂડા સાથે પહોંચેલા નેતાઓને પોલીસે અટકાવ્યા
ગુજરાત વિધાનસભાના ત્રણ દિવસીય ચોમાસુ સત્રના પ્રથમ દિવસે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રાજ્યમાં અછત અને દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિના મુદ્દે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો.
Published : September 9, 2026 at 1:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ત્રણ દિવસીય ચોમાસુ સત્રના પ્રથમ દિવસે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રાજ્યમાં અછત અને દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિના મુદ્દે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. વરસાદ ખેંચાઈ જતાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હોવાનો આક્ષેપ કરી AAPના નેતાઓ સુકાયેલો પાક અને ઘાસના પૂડા લઈને વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા.
AAPનું પ્રદર્શન
AAPના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિતના નેતાઓ હાથમાં સુકાયેલો પાક અને ઘાસ લઈને વિધાનસભા તરફ આગળ વધ્યા હતા. નેતાઓનો હેતુ સરકાર સમક્ષ રાજ્યના ખેડૂતોની સ્થિતિ રજૂ કરવાનો અને અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક ઘાસચારા તથા પાણીની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરવાનો હતો.
વિધાનસભા સત્રના પ્રથમ દિવસે AAPનો અછત મુદ્દે વિરોધ#AAP #Protest pic.twitter.com/Vo5IOFLoGq— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 9, 2026
સુકાયેલો પાક લઈને વિધાનસભામાં પ્રવેશનો પ્રયાસ
AAPના નેતાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાઈ રહ્યો છે અને અનેક જિલ્લાઓમાં પાણી તથા ઘાસચારાની અછતની સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાક સુકાઈ રહ્યો હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવીને તેઓ વિધાનસભાના પગથિયા સુધી સુકાયેલો પાક અને ઘાસના પૂડા લઈ જવા માગતા હતા. જોકે, વિધાનસભા પરિસર પાસે તૈનાત પોલીસે AAPના નેતાઓને અટકાવ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા ઘાસ અને સુકાયેલો પાક અંદર લઈ જવાની મંજૂરી ન આપવામાં આવતા નેતાઓ અને પોલીસ વચ્ચે બોલાચાલીનો માહોલ પણ સર્જાયો હતો.
AAPનો અછત મુદ્દે વિરોધ#AAP #Gandhinagar pic.twitter.com/ewSGEc3xOc— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 9, 2026
અછત જાહેર કરવાની માંગ
AAPના નેતાઓએ ગુજરાતના જે વિસ્તારોમાં પૂરતો વરસાદ થયો નથી ત્યાં તાત્કાલિક અછત જાહેર કરવાની માંગ કરી હતી. ખેડૂતોને પાક નુકસાનીનું વળતર, પશુઓ માટે ઘાસચારો અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.
વિરોધ દરમિયાન AAPના નેતાઓએ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રાજ્યમાં ખેડૂતોની સ્થિતિ અંગે સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિધાનસભા સત્રના પ્રથમ દિવસે જ અછતનો મુદ્દો ઉઠાવી AAPએ સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
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