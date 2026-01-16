અરવિંદ કેજરીવાલ કાલથી 3 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે, આ વખતે શું રહેશે ગુજરાત મુલાકાતનો હેતુ?
AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન ઝોનવાઈઝ કાર્યકર્તા બુથ સંમેલનોને માર્ગદર્શન આપશે.
Published : January 16, 2026 at 10:24 PM IST
અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ આવતી કાલથી ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. 17 જાન્યુઆરીએ સાંજે તેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન કરશે.
ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રાજ્યભરમાં 7 ઝોન હેઠળ ઝોન વાઈઝ કાર્યકર્તા બુથ સંમેલનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પાર્ટીના સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા અને કાર્યકર્તાઓને દિશા-માર્ગદર્શન આપવા માટે આ સંમેલનો મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યા છે.
18 જાન્યુઆરીએ અમદાવાદમાં મધ્ય ઝોન કાર્યકર્તા સંમેલન યોજાશે, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલ હાજરી આપીને કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપશે. ત્યારબાદ 19 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં પૂર્વ ઝોન કાર્યકર્તા સંમેલન યોજાશે. આ સંમેલનોમાં આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી નેતાઓ ગોપાલ રાય, દુર્ગેશ પાઠક, ઇસુદાન ગઢવી, મનોજ સોરઠીયા, ગોપાલ ઇટાલિયા, હેમંત ખવા અને ચૈતર વસાવા સહિતના નેતાઓ હાજર રહેશે. તાલુકા, જિલ્લા, મહાનગર તેમજ બુથ લેવલના કાર્યકર્તાઓ આ સંમેલનોમાં ભાગ લઈને અરવિંદ કેજરીવાલનું સીધું માર્ગદર્શન મેળવશે.
પાર્ટીનું કહેવું છે કે, રાજ્યભરમાં 18 હજારથી વધુ સભાઓ અને જનસંપર્ક કાર્યક્રમો દ્વારા આમ આદમી પાર્ટીનો પ્રસાર વધ્યો છે, જેના પરિણામે જનતામાં AAP પ્રત્યે વિશ્વાસ સતત મજબૂત બનતો જઈ રહ્યો છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે આ આગામી સમયમાં યોજાનારી ચૂંટણીઓ માં આ સંમેલન કેટલા મહત્વના સાબિત થાય છે તે આવનાર સમય બતાવશે.
