'વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ, ભાજપનો જવાનો સમય આવી ગયો છે', અરવિંદ કેજરીવાલ
સાણંદના લોદરિયાલ ગામે AAPનું કાર્યકર્તા બુથ સંમેલન યોજાયું હતું.
Published : January 18, 2026 at 10:28 PM IST
અમદાવાદ: AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ હાલ ગુજરાતની મુલાકાતે છે. અમદાવાદના નિકોલમાં આજે તેમની કાર્યકરો સાથે સભા હતી જોકે ગઈકાલે રાત્રે જ પાર્ટી પ્લોટના માલિકે પ્લોટ ભાડે આપવાની ના પાડી દેતા આખરે આજે સાણંદના લોદરિયાલ ગામે કાર્યકર્તા બુથ સંમેલન યોજવું પડ્યું હતું. જેમાં કેજરીવાલ અને ઈસુદાને AAPના પદાધિકારીઓને શપથ લેવડાવ્યા હતા. સાથે જ અરવિંદ કેજરીવાલે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, ગુજરાતના અમદાવાદમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોનું આ સંમેલન માત્ર એક ઘટના નથી, પરંતુ ભય અને સરમુખત્યારશાહી સામે એક જન આંદોલન છે. 30 વર્ષથી, ભાજપે ભય, જેલ અને ભ્રષ્ટાચારના આધારે શાસન કર્યું છે. ખેડૂતો, આદિવાસીઓ અને જે કોઈએ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હવે ગુજરાતના લોકોના હૃદયમાંથી ભય ગાયબ થઈ ગયો છે. 2027 માં, સરકાર બદલાશે, અને લોકો અન્યાય કરનારાઓને જવાબ આપશે.
करदा प्रथा और किसानों के हक़ में आवाज़ उठाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीनों से भाजपा ने जेल में डाल रखा है। इससे पहले गरीब आदिवासियों की आवाज़ उठाने पर चैतर वसावा को भी जेल भेजा गया।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 18, 2026
आम आदमी पार्टी न झुकती है, न टूटती है। सबसे बड़ा सलाम उन परिवारों… pic.twitter.com/YOI1Vm3q53
કડદા પ્રથાનો કેજરીવાલે કર્યો ઉલ્લેખ
તેમણે આગળ કહ્યું, છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી, ભાજપે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકરોને જેલમાં ધકેલી દીધા છે જેમણે કડદા પ્રથા વિરુદ્ધ અને ખેડૂતોના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે. અગાઉ, ચૈતર વસાવાને પણ ગરીબ આદિવાસીઓનો અવાજ ઉઠાવવા બદલ જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટી ન તો નમી છે કે ન તો તૂટી છે. તે પરિવારોને સૌથી મોટી સલામ જે દરેક પરિસ્થિતિમાં પોતાના સંઘર્ષશીલ સાથીઓ માટે ઢાલ તરીકે ઉભા રહે છે.
हिंदी में कहावत है … “विनाशकाले विपरीत बुद्धि।”— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 18, 2026
जब पतन का समय आता है तो सोचने-समझने की ताक़त खत्म हो जाती है। आज गुजरात में भाजपा के साथ यही हो रहा है।
30 साल बाद अब उनकी सत्ता हिल चुकी है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा के जाने का समय आ गया है। pic.twitter.com/eIL6sA7NPT
ભાજપ પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું, હિન્દીમાં એક કહેવત છે... "વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ", જ્યારે પતનનો સમય આવે છે, ત્યારે વિચારવાની અને સમજવાની શક્તિ ખતમ થઈ જાય છે. આજે ગુજરાતમાં ભાજપ સાથે આવું જ થઈ રહ્યું છે. 30 વર્ષ પછી, તેમની સત્તા હચમચી ગઈ છે. જનતાએ પરિવર્તનની માંગ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. ભાજપનો જવાનો સમય આવી ગયો છે.
કાર્યક્રમ સ્થળને લઈને ગોપાલ ઈટાલિયાનો ભાજપ પર આરોપ
આ પહેલા આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ રવિવારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) પર આરોપ લગાવ્યો કે તેમણે બુક કરેલા પ્લોટના માલિકને ધમકી આપીને ગુજરાતમાં તેમની પાર્ટી માટે એક ખાનગી કાર્યક્રમમાં અવરોધ ઉભો કર્યો, જેના કારણે કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે ભાજપ રાજ્યમાં સરમુખત્યારશાહી તરફ વળી રહ્યું છે. અહીં મીડિયાકર્મીઓ સાથે વાત કરતા, ઇટાલિયાએ જણાવ્યું કે, આજના કાર્યક્રમમાં AAP ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને ઘણા પક્ષના કાર્યકરો હાજરી આપવાના હતા, અને તેઓ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. તેમની તૈયારીઓની વિગતો આપતા, તેમણે કહ્યું, "અમે એક ખાનગી પાર્ટી પ્લોટ બુક કર્યો, પોલીસને પણ તેની જાણ કરી, અને પક્ષના કાર્યકરોને પણ જાણ કરી."
ઇટાલિયાએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપે માલિક પર કાર્યક્રમ માટે પ્લોટ ન આપવા દબાણ કર્યું, અને કહ્યું કે બાદમાં "કઠોર યુક્તિઓનો આશરો લીધો". "અમારી બધી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ ગઈ હતી, પરંતુ ગઈકાલ રાતથી, ભાજપે તેની કઠોર રણનીતિ અપનાવી. તેઓએ અમે બુક કરાવેલા સ્થળના માલિકને ધમકી આપી હતી કે તે અમને ભાડે ન આપે"
