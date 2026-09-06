ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલો વિધાનસભાની કાર્યવાહી લાઈવ જોશે! AAP MLA ગોપાલ ઈટાલિયાએ આપ્યું આમંત્રણ
આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ હાઈકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનને વિધાનસભા કાર્યવાહી જોવા આમંત્રણ આપ્યું.
Published : September 6, 2026 at 2:11 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલોને હવે રાજ્યની કાયદા બનાવતી સર્વોચ્ચ વિધાનસભાની કાર્યવાહી પ્રત્યક્ષ નિહાળવાની અનોખી તક મળી શકે છે. ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશનને ગાંધીનગર સ્થિત ગુજરાત વિધાનસભાની મુલાકાત લેવા માટે આમંત્રણ પાઠવ્યું છે.
9થી 11 સપ્ટેમ્બર ત્રણ દિવસમાં માટે ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર મળવાનું છે. સત્ર દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલો વિધાનસભાની મુલાકાત લઈ શકે છે. આ મુલાકાતનો મુખ્ય હેતુ માત્ર વિધાનસભા ભવનનું નિરીક્ષણ કરવાનો નથી, પરંતુ રાજ્યની વિધાન પ્રક્રિયા, કાયદા ઘડવાની પદ્ધતિ અને ગૃહમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર થતી ચર્ચાને નજીકથી સમજવાનો પણ છે.
વકીલોને વિધાનસભાની કાર્યવાહી પ્રત્યક્ષ નિહાળવાની તક મળશે. સામાન્ય રીતે કાયદાના અમલીકરણ, તેના અર્થઘટન અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા વકીલો માટે કાયદો વિધાનસભાના ગૃહમાં કેવી રીતે રજૂ થાય છે, તેના પર કેવી રીતે ચર્ચા થાય છે અને ત્યારબાદ કાયદાકીય પ્રક્રિયા કયા તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે, તે જાણવાનો આ એક મહત્વપૂર્ણ અવસર બની શકે છે. મુલાકાત દરમિયાન વિધાનસભા સંકુલની ગાઈડેડ ટૂરનું પણ આયોજન કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જેમાં વિધાનસભા સંકુલ, ગૃહની કામગીરી અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયાઓ અંગે વકીલોને માહિતી આપવામાં આવી શકે છે.
મુલાકાતને લઈને તારીખ, ભાગ લેનારા સભ્યોની સંખ્યા, પ્રવેશ પાસ અને સુરક્ષા સહિતની વ્યવસ્થા અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશન અને સંબંધિત તંત્ર વચ્ચે સંકલન કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર મુદ્દે એડવોકેટ ડૉ. ઓમ કોટવાલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલો માટે વિધાનસભાની કાર્યવાહી પ્રત્યક્ષ નિહાળવાનો આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને જ્ઞાનવર્ધક અવસર છે. વકીલો કાયદાના ન્યાયિક પાસાઓ સાથે સતત કામ કરતા હોય છે, ત્યારે કાયદો વિધાનસભાના સ્તરે કેવી રીતે ઘડાય છે અને તેના પાછળની વિધાન પ્રક્રિયા શું હોય છે તે સમજવા માટે આવી મુલાકાત ઉપયોગી સાબિત થશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશનને આ આમંત્રણ સ્વીકારી વધુમાં વધુ વકીલોને આ મુલાકાતમાં જોડાવા અપીલ કરી છે. આ પહેલથી ન્યાયતંત્ર અને વિધાનતંત્રની કાર્યપદ્ધતિને નજીકથી સમજવાનો એક સારો અવસર મળશે.
એક તરફ કોર્ટમાં કાયદાનું અર્થઘટન અને અમલીકરણ થાય છે, તો બીજી તરફ વિધાનસભામાં કાયદાનો જન્મ થાય છે. હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલોને કાયદાના આ જન્મસ્થળ સમાન વિધાનસભાની કાર્યવાહી પ્રત્યક્ષ જોવાની તક મળવાની છે.
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