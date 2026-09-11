ETV Bharat / state

દેવા માફીના સવાલ પર મંત્રીએ કહ્યું- ગુજરાતના ખેડૂતો સદ્ધર, ગોપાલ ઇટાલિયાની દુષ્કાળમાં રાહત આપવાની માગ

ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ રાજ્ય સરકારની શિક્ષણ નીતિ અને દુષ્કાળ રાહત વહીવટ પર તીખા પ્રહારો કર્યા છે.

ગોપાલ ઇટાલિયાની દુષ્કાળમાં રાહત આપવાની માગ
ગોપાલ ઇટાલિયાની દુષ્કાળમાં રાહત આપવાની માગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ રાજ્ય સરકારની શિક્ષણ નીતિ અને દુષ્કાળ રાહત વહીવટ પર તીખા પ્રહારો કર્યા છે. અમરેલી અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી (TPEO)ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓનો મુદ્દો ઉઠાવવાની સાથે-સાથે રાજ્યના ખેડૂતો, માલધારીઓ અને ખેતમજૂરો માટે તાત્કાલિક દુષ્કાળ જાહેર કરવાની માંગ કરી છે.

દુષ્કાળના નિયમો અને કિસાન સહાય યોજનાની યાદ અપાવી

વિધાનસભામાં અનાવૃષ્ટિ અને દુષ્કાળ પર થયેલી ચર્ચા દરમિયાન AAP ધારાસભ્યએ સરકારના વૈજ્ઞાનિક પેરામીટર્સ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે ખેતરોમાં મગફળી, કપાસ, મગ, મઠ અને સોયાબીન જેવા પાક પાણીના અભાવે સુકાઈ રહ્યા છે અને છોડ કુપોષિત થઈ જવાથી હવે વરસાદ આવે તો પણ સુધારાની શક્યતા ઓછી છે.

તેમણે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. વિજયભાઈ રૂપાણી સરકારના 2021ના 'મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના'ના પરિપત્રનો ઉલ્લેખ કરતા નીચે મુજબના મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા:દુષ્કાળની વ્યાખ્યા: પરિપત્ર મુજબ સીઝનનો 10 ઇંચથી ઓછો વરસાદ હોય અથવા ચોમાસાની શરૂઆતથી ૩૧ ઓગસ્ટ સુધીમાં સતત ૪ અઠવાડિયા વરસાદ ન પડે તો તેને દુષ્કાળ ગણવો.

વર્તમાન પરિસ્થિતિ: જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને સુરેન્દ્રનગર જેવા જિલ્લાઓમાં સતત 7 અઠવાડિયાથી વરસાદ પડ્યો નથી.

વળતરની માંગ: 60% નુકસાની પર હેક્ટર દીઠ રૂ. 20,000 અને 60%થી વધુ નુકસાની હોય તો હેક્ટર દીઠ 25,000નું વળતર ચૂકવવાની રજૂઆત કરવામાં આવી.

માલધારીઓ અને ખેતમજૂરોની કફોડી હાલત

ગોપાલ ઇટાલિયાએ પશુપાલકો અને મજૂરોની વ્યથા રજૂ કરતા જણાવ્યું કે વરસાદના અભાવે માલધારીઓ પશુઓ સાથે હિજરત કરવા મજબૂર બન્યા છે, જ્યારે વન વિભાગના ગોડાઉનોમાં ઘાસ પડ્યું પડ્યું સડી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, પાક નિષ્ફળ જવાથી રોજનું રૂ. 400-500 કમાઈને ગુજરાન ચલાવતા ખેતમજૂરોની રોજીરોટી છીનવાઈ ગઈ છે. તેમણે મુખ્યમંત્રીને કાગળ પરના પેરામીટર્સ બાજુ પર મૂકી સંવેદનશીલતા દાખવીને તાત્કાલિક રાહત પગલાં લેવા અપીલ કરી છે.

TPEOની જગ્યાઓ અને ભેસાણનો પડતર પ્રશ્ન

ગોપાલ ઇટાલિયાએ વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા સરકારી આંકડા ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, અમરેલી અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં વહીવટી દેખરેખ માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાતી TPEOની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે.

અમરેલી અને જૂનાગઢ જિલ્લાની સ્થિતિ: બંને જિલ્લામાં મળીને TPEOની કુલ 20 જગ્યાઓ મંજૂર થયેલી છે, જેમાંથી 14 જગ્યાઓ હાલમાં ખાલી છે.

અમરેલી જિલ્લો: અમરેલી જિલ્લામાં કુલ 9 મંજૂર જગ્યાઓમાંથી માત્ર 2 જ જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને 7 જગ્યાઓ ખાલી છે.

ભેસાણ તાલુકાનો પ્રશ્ન: જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકામાં વર્ષ 2013થી તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની જગ્યા સતત ખાલી પડી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે TPEO સમગ્ર તાલુકાની સરકારી શાળાઓ, આચાર્યો, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને મકાન-ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દેખરેખ તથા વહીવટી નિયંત્રણનું કામ કરે છે. આવી મહત્વની જગ્યાઓ વર્ષોથી ખાલી રહેતા શિક્ષણની ગુણવત્તા પર ગંભીર અસરો પડી રહી છે.

રાજ્યમાં એકતરફ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં વહીવટી જગ્યાઓ ખાલી હોવાનો મુદ્દો અને બીજી તરફ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં સર્જાયેલી અનાવૃષ્ટિની સ્થિતિ બાદ હવે સરકાર દ્વારા આ બાબતે શું પગલાં લેવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AAP MLA GOPAL ITALIA
GOPAL ITALIA
FARMER DROUGHT
GOPAL ITALIA MLA
GOPAL ITALIA FARMER DROUGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.