ગોપાલ ઇટાલિયાના ઘરે પોલીસની દસ્તક બાદ વિવાદ વકર્યો, કથિત ઓડિયો ક્લિપને ઇટાલિયાએ 'AI જનરેટેડ' ગણાવી
ગોપાલ ઇટાલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, સુરત પોલીસે તેમના ઘરે પહોંચી તેમની માતા સાથે ગાળાગાળી અને ગેરવર્તન કર્યું હતું.
Published : April 9, 2026 at 10:06 AM IST
સુરત: સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં રહેતા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાના નિવાસસ્થાને ગત 7 એપ્રિલના રોજ પોલીસ કાફલો પહોંચતા રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે. વર્ષ 2020માં મહેસાણામાં પરવાનગી વિના રેલી કાઢવાના કેસમાં સમન્સ બજાવવા ગયેલી પોલીસ પર ઇટાલિયાએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. આ વિવાદ વચ્ચે એક કથિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે, જેને ગોપાલ ઇટાલિયાએ AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) દ્વારા બનાવેલી નકલી ક્લિપ ગણાવી છે.
ગોપાલ ઇટાલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, સુરત પોલીસે તેમના ઘરે પહોંચી તેમની માતા સાથે ગાળાગાળી અને ગેરવર્તન કર્યું હતું. ઇટાલિયાએ સીધો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, "ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીના ઈશારે પોલીસ મારા પરિવારને હેરાન કરી રહી છે. ગઈકાલે જે કૃત્ય થયું તે અત્યંત નિમ્ન કક્ષાનું અને જઘન્ય છે."
વાયરલ ઓડિયો ક્લિપનો વિવાદ
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી એક કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં જીતુ નામના વ્યક્તિ અને ગોપાલ ઇટાલિયા વચ્ચેની વાતચીત હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પોલીસ વોરંટ બજાવવા આવે ત્યારે 'માતાને હેરાન કરવામાં આવે છે' તેવો મુદ્દો ઊભો કરવાની વ્યૂહરચના સંભળાય છે. જોકે, આ ક્લિપ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા ઇટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે મેં પરિવાર સાથે થયેલા ગેરવર્તનનો ભાંડો ફોડ્યો, ત્યારે સાંજ સુધીમાં આ બનાવટી AI ઓડિયો તૈયાર કરી વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે. બનાવનારા પાસે બુદ્ધિનો અભાવ છે."
"ચોરી ઉપર સીનાજોરી"
ગોપાલ ઇટાલિયાએ આકરા શબ્દોમાં ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કરતા ઉમેર્યું કે, "અમે અત્યાર સુધી ડ્રગ્સ, દારૂના હપ્તા અને શિક્ષણના મુદ્દે અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા, ત્યારે કોઈ ઓડિયો બહાર ન આવ્યો. પણ જેવું મેં પોલીસના ગેરવર્તન વિશે બોલવાનું શરૂ કર્યું, એટલે તરત જ આ ષડયંત્ર રચાયું. હર્ષ સંઘવીએ અત્યાર સુધીમાં 100થી વધુ FIR કરીને કાર્યકર્તાઓને જેલમાં પૂર્યા છે, પણ અમે ડરવાના નથી. અમે લડનારા માણસો છીએ."
અત્યાર સુધીની સ્થિતિ
આ મામલે પોલીસ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ સુરત રાજકારણમાં 'ઓડિયો ક્લિપ vs AI' નો આ નવો વિવાદ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
