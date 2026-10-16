AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને હંગામી જામીન: આપઘાતના પ્રયાસ બાદ હોસ્પિટલમાં એડમિટ ભાઈને મળવા જશે
નાનાભાઈએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યાની જાણ થતાં જ જેલમાં બંધ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ હાઈકોર્ટમાં વચગાળાના જામીન માટે અરજી દાખલ કરી છે.
Published : October 16, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 9:54 PM IST
સુરત: નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડાના આપ (AAP) ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના 35 વર્ષીય નાનાભાઈએ આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મોટાભાઈ ચૈતર વસાવાને સાત વર્ષની જેલની સજા થઈ હોવાના કારણે તેઓ લાંબા સમયથી માનસિક તણાવમાં રહેતા હતા, જેના કારણે તેમણે આ પગલું ભરેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભાઈની સ્થિતિને લઈને ચૈતર વસાવાએ હાઇકોર્ટમાં જામીન અરજી કરી હતી, જે બાદ તેમને એક દિવસના જામીન હાઇકોર્ટમાંથી આપવામાં આવ્યા છે.
પ્રથમ તેમને સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ મેડિકલ ICUમાં દાખલ છે.
સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રીટેન્ડેન્ટ ડૉ. પારુલ વડગામાએ વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે: 12 ઓક્ટોબરના રોજ મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટ અંતર્ગત મેડિકલ ICUમાં દર્દીને લાવવામાં આવ્યા છે. આ કેસ ઓર્ગેનોફોસ્ફરસ પોઈઝનિંગનો છે.
દર્દી હાલ વેન્ટિલેટર ઉપર છે અને તેમની સ્થિતિ ઘણી ગંભીર તથા સ્ટેટિક છે. દર્દી હજુ ભાનમાં આવ્યા નથી. મેડિસિન વિભાગના ડૉ. અશ્વિન વસાવાની દેખરેખ હેઠળ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. દર્દીને વેન્ટિલેટર, નેબ્યુલાઈઝેશન, એન્ટિબાયોટિક્સ, IV ફ્લૂઈડ્સ અને બ્લડ પ્રેશરની દવાઓ સહિતની તમામ જરૂરી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી રહી છે. ડોક્ટરો દ્વારા સઘન મહેનત કરવામાં આવી રહી છે
નાનાભાઈએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યાની જાણ થતાં જ જેલમાં બંધ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ હાઈકોર્ટમાં વચગાળાના જામીન માટે અરજી દાખલ કરી છે. આ અરજીમાં નાનાભાઈ સારવાર હેઠળ હોવાથી તેમને મળવા માટે જામીનની માંગ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ ચૈતર વસાવાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી એક દિવસના હંગામી જામીન મળ્યા છે. ભાઈની તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને ચૈતર વસાવા તરફથી કરવામાં આવેલી રજૂઆત બાદ હાઈકોર્ટે માનવતાના ધોરણે તેમને મર્યાદિત સમય માટે જામીન મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટના આદેશ મુજબ, ચૈતર વસાવા સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી પોતાના ભાઈની મુલાકાત લઈ શકશે. ચૈતર વસાવાને આ રાહત રૂ.10 હજારના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર આપવામાં આવી છે. તેઓ પોતાના ખર્ચે પોલીસ જાપ્તા સાથે સુરતની હોસ્પિટલમાં જઈને ભાઈને મળી શકશે.
ચૈતર વસાવા તરફથી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હાજર રહેલા વકીલ આઈ.એચ. સૈયદે કોર્ટ સમક્ષ માનવતાના ધોરણે હંગામી જામીન આપવા માટે રજૂઆત કરી હતી. ભાઈની તબિયતને કારણે તેમની મુલાકાત લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકીને મર્યાદિત સમય માટે રાહત આપવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની રજૂઆતો અને કેસના સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે એક દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા છે. જોકે, આ રાહત નિયમિત જામીન સમાન નથી, પરંતુ નિર્ધારિત હેતુ અને સમયમર્યાદા પૂરતી આપવામાં આવેલી રાહત છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
નવેમ્બર 2023માં જમીન બાબતે ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીને ઘરે બોલાવી માર મારવા, ધમકાવવા અને હવામાં ગોળીબાર કરવાના કેસમાં નર્મદા પોલીસે ચૈતર વસાવા, તેમના પત્ની શકુંતલા વસાવા સહિતના સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. નર્મદા કોર્ટે આ કેસમાં ચૈતર વસાવા અને તેમના પત્ની સહિત કુલ 9 આરોપીઓને 7 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. જે અંતર્ગત તેઓ 23 જૂન, 2026થી વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે, જો કે સપ્ટેમ્બર 2026માં વિધાનસભા સત્રમાં હાજરી આપવા માટે હાઈકોર્ટે તેમને 7 દિવસના જામીન આપ્યા હતા.
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