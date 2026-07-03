આપ MLA ચૈતર વસાવા પરિવાર હાઇકોર્ટની શરણે, શકુંતલા વસાવાએ સજા સામે કરી અપીલ
વનકર્મી પર હુમલો અને ખંડણીના કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટે શકુંતલા વસાવાને દોષિત ઠેરવી 7 વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો હતો.
Published : July 3, 2026 at 2:22 PM IST
અમદાવાદ: ડેડિયાપાડાના ચર્ચિત વનકર્મી પર હુમલો અને ખંડણી કેસમાં નવો કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના પત્ની શકુંતલા વસાવાએ પોતાની સજા સામે રાહત મેળવવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. આગામી દિવસોમાં આ અરજી પર હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
વનકર્મી પર હુમલો અને ખંડણીના કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટે શકુંતલા વસાવાને દોષિત ઠેરવી 7 વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો હતો. સજા જાહેર થયા બાદ તેઓ જેલમાં છે. હવે સજા સ્થગિત કરી જામીન પર મુક્ત કરવાની માંગ સાથે હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવવામાં આવ્યો છે.
અરજીમાં ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો છે અને દલીલ કરવામાં આવી છે કે કેસના પુરાવા અને કાનૂની પાસાઓને ધ્યાનમાં લેતા સજા સ્થગિત કરી અરજદારને જામીન પર મુક્તિ આપવામાં આવે.
અરજદારના વકીલ આઈ. એચ. સૈયદે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદા સામે હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે. તેની સાથે સજા સ્થગિત રાખી અરજદારને જામીન પર મુક્ત કરવાની અરજી પણ કરવામાં આવી છે. હાઇકોર્ટ આગામી દિવસોમાં આ અરજી પર સુનાવણી કરશે અને કોર્ટ જે હુકમ કરશે તેનું પાલન કરવામાં આવશે.
આ કેસ રાજકીય અને કાનૂની રીતે ચર્ચામાં રહ્યો છે. હવે હાઇકોર્ટ આ અરજી પર શું નિર્ણય આપે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે. જો હાઇકોર્ટ સજા સ્થગિત કરે તો શકુંતલા વસાવાને જામીન પર જેલમુક્તિ મળી શકે છે, જ્યારે અરજી નામંજૂર થાય તો તેમને હાલ જેલમાં જ રહેવું પડશે.