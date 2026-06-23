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AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને સાત વર્ષની જેલ, વન કર્મચારી પર હુમલા અને ખંડણી કેસમાં કોર્ટનો મોટો ચુકાદો

ચૈતર વસાવા અને તેમના સહ-આરોપીઓને વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવાના કેસમાં રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યા છે.

વનકર્મી પર હુમલાના કેસમાં ચૈતર વસાવાની મુશ્કેલી વધી
વનકર્મી પર હુમલાના કેસમાં ચૈતર વસાવાની મુશ્કેલી વધી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 2:10 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 3:34 PM IST

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રાજપીપળા: ડેડિયાપાડાના આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની મુશ્કેલી વધી છે. ચૈતર વસાવા, તેની પત્ની સહિત નવ આરોપીઓને સજાનું એલાન કર્યું છે. તમામ દોષિતને સાત વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે. સખત સજા સાથે 25 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણફટકારવામાં આવ્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ચૈતર વસાવા અને અન્ય આરોપીઓ સામે વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવા, હવામાં ફાયરિંગ કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા તથા ખંડણી વસૂલવાનો આરોપ હતો.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?

ડેડિયાપાડા વિસ્તારના બોગજ ગામ નજીક ફોરેસ્ટ વિભાગની સરકારી જમીન પર કેટલાક ખેડૂતો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ખેતી કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને આ વન ગુનો નોંધ્યો હતો અને વાવેલો પાક ઉખેડી નાખ્યો હતો.

આ બાબતની જાણ થતાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ વન કર્મચારીઓને પોતાના નિવાસસ્થાને બોલાવ્યા હતા. ત્યાં વન અધિકારીઓ સાથે ગાળાગાળી કરી, એક ફોરેસ્ટરને તમાચો મારી દીધો હતો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી હતી. વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે ધારાસભ્ય દ્વારા હવામાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વનકર્મીઓને ધમકાવીને ખેડૂતોને પૈસા ચૂકવવા દબાણ કરાયું હતું, જેના કારણે બીજા પીઠા ગ્રાઉન્ડ ખાતે વનકર્મીઓ પાસેથી બળજબરીપૂર્વક ₹60,000 વસૂલવામાં આવ્યા હતા.

AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને સાત વર્ષની જેલની સજા, (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના ઓક્ટોબર 2023માં ઘટી હતી, જેના પગલે ડેડિયાપાડા પોલીસ મથકમાં વન વિભાગ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન નર્મદા પોલીસે ધારાસભ્યના પત્ની શકુંતલાબેન વસાવા, તેમના પી.એ. જીતેન્દ્ર વસાવા અને એક ખેડૂતની ધરપકડ કરીને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.

રાજ્ય સરકાર વતી ખાસ સરકારી વકીલ (સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર) અમિત નાયરે કોર્ટ સમક્ષ ધારદાર દલીલો રજૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, સાક્ષીઓના નિવેદનો, દસ્તાવેજી પુરાવા, કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ (CDR) અને બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ આરોપીઓની સંડોવણી સ્પષ્ટપણે સાબિત કરે છે. ચૈતર વસાવા સામે અગાઉ નોંધાયેલી અન્ય FIR પણ દર્શાવે છે કે તેઓ જાહેર શાંતિ ડહોળવા અને કાયદો હાથમાં લેવાની સમાન વર્તણૂક ધરાવે છે. એક ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ તરીકે તેમણે કાયદાનું પાલન કરવું જોઈએ, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કાયદાથી ઉપર નથી. બચાવ પક્ષ તરફથી સિનિયર એડવોકેટ એસ. કે. જોશી અને દિલ્હી-અમદાવાદના વકીલોએ કેસ લડ્યો હતો, પરંતુ કોર્ટે સરકારી પક્ષની દલીલોને માન્ય રાખી ધારાસભ્ય સહિતના આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા હતા.

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Last Updated : June 23, 2026 at 3:34 PM IST

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