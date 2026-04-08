'મારી વૃદ્ધ માતા કે મારા પરિવારને ડરાવવા પોલીસ ન મોકલો', ગોપાલ ઈટાલિયા હર્ષ સંઘવી પર લાલઘૂમ

આપ ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ હર્ષ સંઘવી પર તેમના પરિવારને હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ અંગે તેમણે એક વિસ્તૃત પોસ્ટ પણ શેર કરી છે.

ગોપાલ ઈટાલિયા, હર્ષ સંઘવી (File Photos/ Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 7:24 AM IST

સુરત: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરથી ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પર તેમના પરિવારને હેરાન-પરેશાન અને ડરાવ્યા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ગોપાલ ઈટાલિયાઓનો આરોપ છે કે, હર્ષ સંઘવીના ઈશારે પોલીસે તેમના ઘરે જઈને તેમની વૃદ્ધ માતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યોને ધમકાવ્યા છે.

આ મામલે ગોપાલ ઈટાલિયાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, 'અંતરિયાળ ગામના એક સાધારણ ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા ગોપાલ ઈટાલિયાનો રાજકારણમાં આવવું એ શું અપરાધ થઈ ગયો.

ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આજે ​​શિષ્ટાચારની બધી હદો પાર કરી દીધી. આજે સવારે સુરતમાં મારા ઘરે હર્ષ સંઘવીએ પોલીસ મોકલીને તેમણે મારી વૃદ્ધ માતાને ડરાવવા-ધમકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસે મારી માતા સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો. સોસાયટીના સિક્યોરિટી ગાર્ડને પણ ખુલ્લેઆમ અને આડકતરી રીતે ડરાવવામાં આવ્યો અને પુછ્યું કે, "ગોપાલ ક્યારે આવે છે અને ક્યારે જાય છે?"

મારી માતાનો શું ગુનો છે? શું મને જન્મ આપ્યો અને ગુજરાતની જનતા માટે લડવાનું શીખવ્યું શું એ વાતને સજા મને હર્ષ સંઘવી આપશે? એક વરિષ્ઠ નાગરિકને ડરાવવા માટે પોલીસ મોકલવી કેટલી હદે વાજબી છે ? જો હર્ષ સંઘવીને મારાથી કોઈ તકલીફ હોય, તો મને ફોન કરીને કહે, જો મારી ધરપકડ કરવા માંગે છે, તો તે મને ગમે ત્યારે કોઈપણ પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી શકે છે; હું જાતે આવી જઈશ. પરંતુ મારી માતાને ડરાવવાની શું જરૂર પડી ગઈ?

હું અશિષ્ટાચારના રાજકારણને બદલવા માટે તો રાજકારણમાં આવ્યો હતો, પરંતુ આજે મને ખૂબ જ દુઃખ છે કે મારા કારણે (કારણ કે હું રાજકારણમાં છું), મારી માતાને અપમાન સહન કરવું પડ્યું. જ્યારે પણ હર્ષ સંઘવીને મારી ધરપકડ કરવી હોય, ત્યારે માત્ર મને મને ફોન કરીને કહી દે, પરંતુ હવે પછી ક્યારેય પણ મારી માતા કે પરિવારને ડરાવવા માટે પોલીસ ન મોકલે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ભગવાન હર્ષ સંઘવીને સદબુદ્ધી આપે'.

  1. ગોપાલ ઇટાલિયાની માંગ : વિદ્યાર્થીઓ માટે AC બસ, દરેક તાલુકામાં સાયન્સ સ્કૂલ અને દેવીપૂજક સમાજ માટે આવાસ યોજના
  2. વિસાવદરના હસનાપૂરના ખેડૂતોનો પ્રશ્ન વિધાનસભામાં ગાજ્યો, MLA ગોપાલ ઈટાલીયાએ કહ્યું ‘સહાયથી કેમ વંચિત રાખવામાં આવ્યા?

