'ગુજરાતમાં દૂધ લેવા બહાર જવું પડે છે, પણ દારૂ ઘર બેઠા મળે છે', ઈસુદાન ગઢવીના ભાજપ પર સણસણતા પ્રહાર

આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ ફરી એક વખત રાજ્યની ભાજપ સરકાર પર સણસણતા પ્રહાર કર્યા છે.

ઈસુદાન ગઢવીના ભાજપ સરકાર પર સણસણતા પ્રહાર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 1:01 PM IST

વલસાડ: ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાતે આવ્યા હતાં. આ દરમિયાન તેમણે ધરમપુર, કપરાડા અને વાપી વિસ્તારોમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ, સંગઠનના કર્મચારીઓ તથા હોદ્દેદારો સાથે બેઠકો યોજી હતી.

આ બેઠકોમાં આગામી વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી તેમજ તાલુકા પંચાયત ચૂંટણીની પૂર્વ તૈયારીઓ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખ સહિત અનેક ઉચ્ચ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. AAPની આ તૈયારીઓથી ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે

ઈસુદાન ગઢવીએ કાર્યકર્તાઓને એકજૂટ થઈને જિલ્લામાં કામગીરી કરવા તેમજ લોકોની પ્રાથમિક સમસ્યાઓના નિવારણ માટે પ્રયાસ કરવાની સૂચના આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં આગામી ચૂંટણીઓમાં પાર્ટી લગભગ 12,000 જેટલા ઉમેદવારો ઉતારશે. ઉમેદવારોની પસંદગી માટે ટૂંક સમયમાં વિશેષ સમિતિનું ગઠન કરવામાં આવશે, જે વિવિધ પાસાઓની તપાસ કરીને ટિકિટ વિતરણ કરશે.

ઈસુદાન ગઢવીના ભાજપ સરકાર પર સણસણતા પ્રહાર

ભાજપ ઉપર કર્યા આકરા પ્રહારો

મીડિયા સાથે વાતચીતમાં ઈસુદાન ગઢવીએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, ટ્રિપલ એન્જિન સરકાર હોવા છતાં લોકો અનેક પ્રાથમિક સમસ્યાઓથી પીડિત છે. દારૂ અને ડ્રગ્સ ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહ્યા છે, જેનાથી યુવાનો નશાના રવાડે ચડી રહ્યા છે અને રોજગારથી વંચિત રહી રહ્યા છે. તેમણે ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું, "ગુજરાતમાં દૂધ લેવા બહાર જવું પડે છે, પણ દારૂ ઘર બેઠા મળે છે." આને તેમણે સરકારની રણનીતિ ગણાવી, જેથી યુવાનો રોજગારની માંગ ન કરી શકે.

આગામી ચૂંટણીઓમાં પાર્ટી લગભગ 12,000 જેટલા ઉમેદવારો ઉતારશે: ઈસુદાન ગઢવી

ગુજરાતમાં દારૂની રેલમછલ એટલા માટે છે કે, તેના કારણે યુવાનો દારૂના નસાના રવાડે ચડી જાય પોતાના હક અધિકાર સરકાર પાસે માંગી નહીં એટલું જ નહીં દારૂના વેચાણથી કેટલાક રાજકીય આગેવાનોને સીધો ફાયદો થતો હોવાના આક્ષેપો પણ તેમણે મીડિયા સમક્ષ કર્યા હતા, જેના કારણે ગુજરાતમાં દારૂ બેરોકટોક વેચાઈ રહ્યો છે

વાપી વિસ્તારની સમસ્યાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરતા ગઢવીએ કહ્યું કે, પીવાના પાણીની સમસ્યા હજુ એમ જ છે, લોકો ટેન્કર પર નિર્ભર છે. રોડ, ટ્રાફિક અને અધુરા બ્રિજની કામની સમસ્યાઓ પણ ચાલુ છે, જેના પર કોઈ રાજકીય નેતા બોલવા તૈયાર નથી. આ તમામ સમસ્યાઓના નિવારણ માટે AAP વાપી મનપા ચૂંટણીમાં તમામ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉતારશે અને સોસાયટીઓમાં ઓટલા બેઠકો યોજીને લોકોની સમસ્યાઓ જાણશે.

December 20, 2025 at 1:01 PM IST

AAM AADMI PARTY GUAJRAT
ISUDAN GADHVI ON BJP
ISUDAN GADHVI VALSAD VISIT
GUJARAT POLITICS
GUJARAT AAP

