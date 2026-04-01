ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપના કાર્યકર્તાઓનો હોબાળો, ઈસુદાન ગઢવીની PI સાથે રકઝક

ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપના પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી અને કાર્યકર્તાઓએ હોબાળો મચાવતા વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું હતું, અને સમગ્ર ઘટના ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 3:40 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 6:46 PM IST

ખંભાળીયા, દેવભૂમિ દ્વારકા: આપ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે ખંભાળીયા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. બિહારથી આવેલા આપ કાર્યકર દીપક કુમાર સિંગ પર થયેલી ફરિયાદ મામલે રજૂઆત કરવા જતાં મામલો બિચક્યો હતો. પોલીસ અને આપ કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.

આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર પર લૂંટની કલમ ખોટી રીતે ઉમેરાઈ હોવાનો આરોપ ઈસુદાન ગઢવીએ લગાવ્યો છે, અને પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ઈસુદાન ગઢવીની ખંભાળીયા પી.આઈ. સાથે ચકમક થતાં વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું હતું.

ખંભાળીયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપ કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે રકઝક (Etv Bharat Gujarat)

દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશનમાં મોબાઈલ કેમેરાથી વીડિયો ઉતારતા આપના કાર્યકરોને પોલીસે અટકાવતા કાર્યકરો રોષે ભરાયા હતાં અને હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરિસ્થિતિને પગલે DYSP, LCB, SOG સહિતનો કાફલો પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ધસી આવ્યો હતો અને સ્થિતિને થાળે પાડવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા.

આ બાબતે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગુજરાતમાં દારૂ, ડ્રગ્સ, ગુંડાઓની ફરિયાદ લેવાય કે ના લેવાય પણ કોઈ આમ જનતા માટે રજૂઆત કરવા જાય એની વાત પણ સાંભળવામાં આવતી નથી.

ગુજરાતભરમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને ખોટા કેસોમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે, તે બાબતે AAP ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રજૂઆત કરવા ગયા હતા. આ બાબતે પોલીસે તેમની વાત સાંભળવાને બદલે ઈસુદાનભાઈની જ અટકાયત કરી લીધી છે.

ગોપાલ ઈટાલિયાએ આ મામલે ભાજપ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન (Etv Bharat Gujarat)

ગોપાલ ઈટાલિયાએ ભાજપ સરકારને આડે હાથ લીધી

ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ આ મામલે ભાજપ સરકારની ટીકા કરી છે. ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, ચૂંટણી આવી રહી છે અને ભાજપની સરકાર આમ આદમી પાર્ટીની વધતી લોકપ્રિયતાથી ડરી રહી છે અને તેથી ખોટા કેસો કરાવીને તેમને જેલમાં પુરી રહી છે.

