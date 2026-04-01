ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપના કાર્યકર્તાઓનો હોબાળો, ઈસુદાન ગઢવીની PI સાથે રકઝક
ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપના પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી અને કાર્યકર્તાઓએ હોબાળો મચાવતા વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું હતું, અને સમગ્ર ઘટના ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની છે.
Published : April 1, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 6:46 PM IST
ખંભાળીયા, દેવભૂમિ દ્વારકા: આપ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે ખંભાળીયા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. બિહારથી આવેલા આપ કાર્યકર દીપક કુમાર સિંગ પર થયેલી ફરિયાદ મામલે રજૂઆત કરવા જતાં મામલો બિચક્યો હતો. પોલીસ અને આપ કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.
આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર પર લૂંટની કલમ ખોટી રીતે ઉમેરાઈ હોવાનો આરોપ ઈસુદાન ગઢવીએ લગાવ્યો છે, અને પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ઈસુદાન ગઢવીની ખંભાળીયા પી.આઈ. સાથે ચકમક થતાં વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું હતું.
દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશનમાં મોબાઈલ કેમેરાથી વીડિયો ઉતારતા આપના કાર્યકરોને પોલીસે અટકાવતા કાર્યકરો રોષે ભરાયા હતાં અને હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરિસ્થિતિને પગલે DYSP, LCB, SOG સહિતનો કાફલો પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ધસી આવ્યો હતો અને સ્થિતિને થાળે પાડવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા.
AAP कार्यकर्ता की गैर क़ानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन गए AAP के प्रदेश अध्यक्ष @isudan_gadhvi जी को ही भाजपा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।— AAP (@AamAadmiParty) April 1, 2026
गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है भाजपा।
આ બાબતે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગુજરાતમાં દારૂ, ડ્રગ્સ, ગુંડાઓની ફરિયાદ લેવાય કે ના લેવાય પણ કોઈ આમ જનતા માટે રજૂઆત કરવા જાય એની વાત પણ સાંભળવામાં આવતી નથી.
ગતરોજ ખંભાળિયા ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના એક કાર્યકરને ખોટા કેસમાં ફસાવી તેને જેલમાં મોકલવામા આવતા આજે AAP ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાનભાઈ ગઢવી એ કાર્યકરની મુલાકાત માટે પોલીસ સ્ટેશને ગયા હતા ત્યારે ભાજપ સરકારના ઈશારે પોલીસ દ્વારા ઈસુદાનભાઈ ગઢવીને એરેસ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા.… pic.twitter.com/LqdP9zjVg9— AAP Gujarat (@AAPGujarat) April 1, 2026
ગુજરાતભરમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને ખોટા કેસોમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે, તે બાબતે AAP ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રજૂઆત કરવા ગયા હતા. આ બાબતે પોલીસે તેમની વાત સાંભળવાને બદલે ઈસુદાનભાઈની જ અટકાયત કરી લીધી છે.
ગોપાલ ઈટાલિયાએ ભાજપ સરકારને આડે હાથ લીધી
ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ આ મામલે ભાજપ સરકારની ટીકા કરી છે. ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, ચૂંટણી આવી રહી છે અને ભાજપની સરકાર આમ આદમી પાર્ટીની વધતી લોકપ્રિયતાથી ડરી રહી છે અને તેથી ખોટા કેસો કરાવીને તેમને જેલમાં પુરી રહી છે.