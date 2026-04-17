મહેસાણામાં AAPનું પતન! બહુચરાજી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી પહેલા 40 થી વધુ નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા
બહુચરાજીની 'વિકાસ સંકલ્પ સભા'માં ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોરના હસ્તે ભાજપનો ખેસ પહેરાવાતાં, આપ પ્રદેશ સહ સંગઠન મંત્રી અને જિલ્લા પ્રભારી સહિત આખો કાફલો ભાજપમાં ભળ્યો.
Published : April 17, 2026 at 12:09 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ટાણે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. બહુચરાજી નગરપાલિકાની ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત યોજાઈ રહેલી ચૂંટણી પૂર્વે જ, આ પક્ષના પ્રદેશ અને જિલ્લા કક્ષાના અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં જોડાઈ ગયા છે. આ ઘટનાએ મહેસાણા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠનની કમર તોડી નાખી હોય તેવું ચિત્ર ઊભું કર્યું છે.
'વિકાસ સંકલ્પ સભા'માં ખૂલ્યો ઐતિહાસિક અધ્યાય
ગઈ કાલ રાત્રે બહુચરાજી ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા નગરપાલિકા ચૂંટણી નિમિત્તે 'વિકાસ સંકલ્પ સભા' અને ભાજપ કાર્યાલય ઉદ્ઘાટનનો ભવ્ય કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ રાજકીય દ્રષ્ટિએ ઘણો મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થયો, કેમ કે આ જ કાર્યક્રમમાં આમ આદમી પાર્ટીના ડઝનબંધ નેતા-કાર્યકરો ભાજપ પરિવારમાં સામેલ થઈ ગયા.
આ સભામાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ સહ સંગઠન મંત્રી અશોકજી ઠાકોર અને જિલ્લા પંચાયત પ્રભારી પંકજસિંહ ઝાલાની આગેવાની હેઠળ 40થી વધુ સક્રિય હોદ્દેદારો અને કાર્યકરોએ ભાજપની સભ્યપદ ગ્રહણ કર્યું હતું. બહુચરાજીના ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોર, ભાજપ પ્રદેશ નેતા ભરતભાઈ ડાંગર, જિલ્લા મહામંત્રી ભગાજી ઠાકોર અને બહુચરાજી શહેર ભાજપ પ્રમુખ દેવાંગ પંડ્યાની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોરના હસ્તે આ નેતાઓને ભાજપનો ખેસ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો.
ભાજપમાં જોડાનારા અન્ય અગ્રણીઓમાં બહુચરાજી તાલુકા પ્રભારી આશાબેન રાવલ અને બહુચરાજી તાલુકા મીડિયા ઇન્ચાર્જ પ્રદીપ ઠાકોરનો સમાવેશ થાય છે.
'ગુજરાતીઓની કોઈ કિંમત નથી' : પંકજસિંહ ઝાલા
ભૂતપૂર્વ જિલ્લા પ્રભારી પંકજસિંહ ઝાલાએ આ અવસરે આમ આદમી પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ ઉપર ઘણા ગંભીર આક્ષેપો કર્યા. તેઓ મીડિયા સમક્ષ કહ્યું હતું, "આમ આદમી પાર્ટી સંપૂર્ણ રીતે દિલ્હી બેઠા ઉપરના ઇશારે ચાલે છે. પાર્ટીના તમામ નિર્ણયો દિલ્હીના નેતાઓ જ લે છે. ગુજરાતના કાર્યકરો અને નેતાઓની ત્યાં કોઈ વેલ્યુ નથી, ગુજરાતીઓ માત્ર ઉપયોગ માટે છે."
"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં બહુચરાજી અને બેચરાજી તાલુકામાં ઝડપભેર ઔદ્યોગિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. બહુચર માતાના યાત્રાધામ ક્ષેત્રે વિકાસ કાર્યો પ્રગતિ પામ્યા છે. આ જ વિકાસ અને ભાજપની રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાથી આકર્ષાઈ અમે ભાજપ સાથે જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો છે." - પંકજસિંહ ઝાલા, આદમી પાર્ટીના ભૂતપૂર્વ જિલ્લા પ્રભારી
'સેવા વધુ સારી રીતે થઈ શકે' — અશોકજી ઠાકોરની પ્રતિક્રિયા
ભૂતપૂર્વ પ્રદેશ સહ સંગઠન મંત્રી અશોકજી ઠાકોરે ભાજપ જોડાવા અંગે કહ્યું, "ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાષ્ટ્રભક્તિ અને વિકાસની વિચારધારા, તેમ જ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જનકલ્યાણ માટેના ખંત અને ઉત્સાહ જોઈ, આ ધ્યેય સાથે સ્વયં ને જોડીને લોકો વધુ સારી રીતે સેવા આપી શકાય, એ ભાવ સાથે અમે ભાજપ પ્રવેશ કર્યો છે." તેઓએ ઉમેર્યું, "મારી સાથે જિલ્લા પંચાયત પ્રભારી, મીડિયા સેલ પ્રમુખ સહિત આશરે 100 સમર્થકોએ ભાજપ ખેસ ધારણ કર્યો છે."
બાવળના જંગલમાંથી ઔદ્યોગિક નગર — ભાજપ નેતાઓ ગૌરવ અનુભવ્યું
ભાજપ બહુચરાજી શહેર પ્રમુખ દેવાંગ પંડ્યાએ ભૂતકાળ અને વર્તમાનની સરખામણી કરતા ઉત્સાહ સાથે કહ્યું, "ભૂતકાળમાં બહુચરાજી અને આસપાસનો સઘળો વિસ્તાર માત્ર ઝાડ-ઝાંખરા અને બાવળના જંગલ વાળો સૂકો-ઉજ્જડ પ્રદેશ હતો. પરંતુ આદરણીય વડાપ્રધાન મોદીની દૂરંદેશી નીતિ અને ઔદ્યોગિક વિઝનથી આ વિસ્તારમાં ખરા અર્થમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ આવી છે."
"આ વિસ્તારમાં નવી-નવી ઉત્પાદન કંપનીઓ આવી, સ્થાનિક યુવાનોને ઘરઆંગણે જ રોજગારી મળી. જે યુવાનો ગઈ કાલ સુધી ચોકીદારી કરતા હતા, તેઓ આજે સ્વયં સિક્યુરિટી કંપનીઓના માલિક બની ગયા છે. આ ઝળહળતી ઉપલબ્ધિ જ આ બધા નેતાઓને ભાજપ તરફ ખેંચી લાવી છે." — દેવાંગ પંડ્યા, ભાજપ બહુચરાજી શહેર પ્રમુખ
ઉલ્લેખનીય છે કે ભાજપ આ ચૂંટણીમાં 24 ઉમેદવારો સાથે બહુચરાજી નગરપાલિકામાં ઝંપલાવ્યું છે.
ચૂંટણી ટાણે જ આપ સંગઠન વેરવિખેર
ચૂંટણીના ઉષ્ણ વાતાવરણ વચ્ચે, પ્રદેશ અને જિલ્લા સ્તરના ઘણા અગ્રણી નેતાઓ એકસાથે ઘર છોડી ગયા, આ ઘટના આમ આદમી પાર્ટી માટે ખૂબ જ મોટો ફટકો છે. ખાસ કરીને જ્યારે બહુચરાજી નગરપાલિકામાં ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ચૂંટણી થઈ રહી છે ત્યારે ઉમેદવાર ઊભો કરવા માટે પણ સ્થાનિક ઢાંચો જ ન રહ્યો, આ સ્થિતિ ખૂબ ચિંતાજનક છે. આ ઘટના બાદ મહેસાણા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીનું ઝાડુ વિખેરાઈ ગયું છે. આ માત્ર બહુચરાજી પૂરતી ન રહેતાં, આખા જિલ્લામાં આ ઘટનાની ચર્ચા થઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો...