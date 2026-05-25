જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ગરમાવો, AAPના ઉમેદવાર સંજય પાઘડારની અટકાયત
જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી બાદ ભાજપ અને AAPને 9-9 બેઠક મળી હતી
Published : May 25, 2026 at 7:49 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખની ચૂંટણીની પૂર્વ સંધ્યાએ જ સ્થાનિક રાજકારણમાં મોટો ગરમાવો આવી ગયો છે. ચૂંટણીમાં ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી (આપ) બંનેને 9-9 બેઠકો મળતા પેચ ફસાયો હતો, જેની વચ્ચે બગડું બેઠકના 'આપ'ના વિજેતા ઉમેદવાર સંજય પાઘડારની પોલીસે છેતરપિંડી અને ધાક-ધમકીના ગુનામાં અટકાયત કરી લીધી છે. આ ધરપકડને પગલે આજે યોજાનારી પ્રમુખ પદની ચૂંટણીમાં ભાજપનું પલડું ભારે થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. એકતરફ 'આપ'ના પ્રદેશ મંત્રીએ ભાજપ પર સત્તા મેળવવા માટે પોલીસનો દુરુપયોગ કરવાનો આક્ષેપ કર્યો છે, તો બીજી તરફ પોલીસે મેંદરડાના એક વ્યક્તિની ફરિયાદના આધારે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હોવાનું જણાવ્યું છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
આજે જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ-ઉપ પ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેનની નિમણૂક થવાની છે. આ પહેલા જ બગડું બેઠક પરના આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ઉમેદવાર સંજય પાઘડારની પોલીસે અટકાયત કરતા રાજકારણ ગરમાયું છે. તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ મત ગણતરીમાં ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીને એક સરખી એટલે કે 9-9 બેઠક મળી હતી.
જૂનાગઢ વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષત હિતેશ ધાધલીયાએ આ ઘટનાને લઇને જણાવ્યું હતું કે, "બગડું બેઠક પરથી જીતેલા આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ઉમેદવાર સંજય પાઘડાર સામે મેંદરડાના એક વ્યક્તિએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સંજય પાઘડારે તેમની પાસેથી કેટલાક રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા અને તેના બદલામાં જે દસ્તાવેજો ઉછીના આપનાર વ્યક્તિને આપવામાં આવ્યા હતા તે નકલી નીકળ્યા હતા. તે બાદ રૂપિયા ઉછીના આપનાર વ્યક્તિ સંજય પાઘડારના ઘરે પહોંચ્યો હતો જ્યાં સંજયે તેને માર મારીને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ અંગે મેંદરડાના સ્થાનિક વ્યક્તિએ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સંજય પાઘડારની અટકાયત કરી છે."
AAPના પ્રદેશ મંત્રીનો ભાજપ પર આક્ષેપ
જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી બાદ ભાજપ અને AAPને 9-9 બેઠક મળી હતી જેને કારણે પંચાયતના પ્રમુખનું પદ જનરલ બોર્ડમાં ચિઠ્ઠી ઉછાળીને થશે તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઇ હતી. જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખને લઇને હવે મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે પ્રદેશ આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠન મંત્રી રાજુ બોરખતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપની આ બેધારી નીતિ અને ખાસ કરીને સીધી રીતે રાજકીય જંગમાં આમ આદમી પાર્ટીને જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ હરાવી શકતુ નથી તેના રાગ દ્વેષ રાખીને પોલીસનો ઉપયોગ કરી જીતેલા ઉમેદવારને ડરાવવા-ધમકાવવા અને તેના પર ખોટા કેસ કરવાના કામ થઇ રહ્યા છે."
