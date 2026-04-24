ઉનામાં AAPના ઉમેદવાર પર ફાયરિંગ, બે અજાણ્યા શખ્સોએ કાર પર કર્યો હુમલો

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ઉના નગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર પર ફાયરિંગ થતા ચકચાર મચી ગઇ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 9:35 AM IST

ઉના: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ઉના નગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર પર ફાયરિંગ થયું છે. 23 એપ્રિલની રાત્રે ઉના નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 5 અને 7ના આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તથા જાણીતા એડવોકેટ અજય બાંભણીયા પર જીવલેણ હુમલાના આક્ષેપથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. આ ઘટનાને લઇને પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

AAPના નેતા અજય બાંભણીયાના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ રાત્રે અંદાજે 10 વાગ્યાના અરસામાં પોતાની કારમાં તપોવન પાટીયા નજીકથી પસાર થતા હતા ત્યારે બાઇક પર આવેલા બે અજાણ્યા ઇસમોએ તેમની કારને નિશાન બનાવીને હુમલો કર્યો હતો. અજય ભાઇના દાવા અનુસાર, હુમલાખોરોએ તેમના પર ફાયરિંગ પણ કર્યું હતું. જોકે, પોલીસે પ્રાથમિક તપાસમાં ફાયરિંગની ઘટનાને નકારી છે અને સાવચેતીપૂર્વક સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.

હુમલા દરમિયાન કારનો કાચ તૂટી ગયો હતો અને AAPના ઉમેદવારને માથાના ભાગે ઇજાઓ પહોંચી હતી. જોકે, તેમને સમયસૂચકતા દાખવી પોતાની કારને સીધી પોલીસ સ્ટેશન તરફ દોડાવી હતી. પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા બાદ તેઓએ ઘટનાની જાણ કરી હતી પરંતુ રજૂઆત દરમિયાન તેઓ અચાનક બેભાન થઇ ગયા હતા. તાત્કાલિક પોલીસે તેમને નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યા હતા, જ્યાં હાલ તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે.

ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે તપોવન પાટિયા વિસ્તારને કોર્ડન કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની ટીમને પણ ઉના બોલાવવામાં આવી છે, જે ઘટના સ્થળ પરથી પુરાવાઓ એકત્રિત કરી રહી છે. હોસ્પિટલ ખાતે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે.

આ હુમલાની જાણ થતા શહેરમાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં હોસ્પિટલ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા. પાર્ટીના નેતા પ્રવીણ રામ પણ ઇજાગ્રસ્ત અજય બાંભણીયાની મુલાકાત લેવા ઉના પહોંચ્યા હતા.

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા, SOG, LCB અને સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસમાં જોડાયો છે. હાલ હુમલાખોરોની ઓળખ અને હુમલાના કારણ અંગે સ્પષ્ટતા થઈ નથી.

ઇસુદાન ગઢવી-ગોપાલ ઇટાલિયાએ પણ આપી પ્રતિક્રિયા

ઇસુદાન ગઢવીએ ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી ગઇ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

