ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આપનું શક્તિ પ્રદર્શન: અંબાજીથી નીકળેલી આદિવાસી ન્યાય યાત્રા છોટાઉદેપુર પહોંચી
ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આમ આદમી પાર્ટીએ અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી આદિવાસી ન્યાય યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે.
Published : October 29, 2026 at 8:55 PM IST
છોટાઉદેપુરઃ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં ઉમરગામથી અંબાજી સુધી નીકળેલી આદિવાસી ન્યાય યાત્રા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આવી પહોંચી છે. યાત્રાનું વિવિધ સ્થળોએ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કવાંટ ખાતે સભાનું પણ આયોજન કરાયું હતું. જેમાં આપના પ્રદેશ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ પ્રવીણ રામ, ચૈતર વસાવાનાં પત્ની વર્ષા વસાવા સહિત પરિવારજનો, જિલ્લા પ્રમુખ રાધિકા રાઠવા અને મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો જોડાયા હતા.
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વાજતે ગાજતે સ્વાગત
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આદિવાસી ન્યાય યાત્રા પહોંચતા આપના કાર્યકરો અને આદિવાસી સમાજના લોકોએ યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું હતું. ઉમરગામથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ અંબાજી તરફ આગળ વધી રહી છે. યાત્રામાં આપના આગેવાનો અને સમર્થકો જોડાઈ ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.
કવાંટમાં ભાજપ પર આકરા પ્રહાર
આપના કિસાન મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રવીણ રામે કવાંટની સભામાંથી ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, આદિવાસી સમાજના દીકરાને ખોટી રીતે જેલમાં નાખનારી ભાજપ સરકારને આદિવાસી સમાજ જવાબ આપશે. તેમણે એવો પણ હુંકાર કર્યો કે, અત્યારે આદિવાસી સમાજ સમજાવે છે ત્યાં સુધી સમજી જાવ, નહીં તો 2027ની ચૂંટણીમાં આદિવાસી સમાજ તમને સમજાવી દેશે.
ચૈતર વસાવાના પત્ની પણ જોડાયા
આ આદિવાસી ન્યાય યાત્રામાં ચૈતર વસાવાના પણ પત્ની પણ જોડાયા હતા. વર્ષા વસાવાએ કહ્યું હતું કે, આ યાત્રાનો છઠ્ઠો દિવસ છે અને અમને ગામે ગામથી સહકાર મળી રહ્યો છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ચૈતર વસાવાની વધતી લોકચાહના ભાજપ પચાવી શકતું નથી એટલે ખોટી રીતે તેમને જેલમાં પુરીને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે પરંતુ આદિવાસી સમાજ 2027ની ચૂંટણીમાં ભાજપને જડબાતોડ જવાબ આપશે.
જિલ્લા આપ પ્રમુખ રાધિકા રાઠવાએ પણ સાધ્યું નિશાન
છોટાઉદેપુર જિલ્લા આપ પ્રમુખ રાધિકા રાઠવાએ ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, ચૈતરભાઈને ન્યાય અપાવવા માટે આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે, ભાજપની ખરાબ નીતિઓના લીધે ચૈતર વસાવા અને તેમનો પરિવાર હેરાન થઈ રહ્યો છે. વધુમાં તેમણે હુંકાર ભરતા કહ્યું કે, જ્યાં સુધી ચૈતર વસાવાને ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી અમે લડત ચલાવતા રહીશું.
યાત્રા કવાંટ ખાતે પહોંચતા સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રદેશ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ પ્રવીણ રામ, વર્ષા વસાવા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ચૈતર વસાવાની મુક્તિની માગ સાથે યોજાયેલી આ યાત્રામાં આદિવાસી સમાજના હક, અધિકાર અને ન્યાયના મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ આ યાત્રા હવે અંબાજી તરફ આગળ વધી રહી છે.
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