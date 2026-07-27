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છોટા ઉદેપુર: ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં AAPની વિશાળ રેલી, એક લાખ સહીઓનું પોટલું માથે રાખી કલેક્ટરને સોંપ્યું

છોટા ઉદેપુરમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં વિશાળ સભા યોજાઈ, જેમાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા અને યુવરાજસિંહ જાડેજા મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા.

ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં AAPની વિશાળ રેલી
ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં AAPની વિશાળ રેલી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 8:20 PM IST

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છોટા ઉદેપુર: છોટા ઉદેપુરમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં વિશાળ સભા અને રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા, વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા સહિત પાર્ટીના અનેક આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સભા બાદ ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં એકત્ર કરાયેલી એક લાખથી વધુ લોકોની સહીઓનું પ્રતીકાત્મક પોટલું તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. ગોપાલ ઇટાલિયાએ આ પોટલું માથા પર રાખી કાર્યકરો સાથે રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચીને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું.

ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા અને યુવરાજસિંહ જાડેજા મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ સરકાર પર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપમાં અનેક નેતાઓ સામે ગંભીર ગુનાઓ હોવા છતાં તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી, જ્યારે ચૈતર વસાવા નિર્દોષ હોવા છતાં તેમને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે દેશના યુવાનો સત્તાના અહંકાર સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે અને હવે લોકો અન્યાય સામે મૌન રહેવાના નથી.

ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા અને યુવરાજસિંહ જાડેજા મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ચૈતર વસાવા જેલમાં હોવા છતાં આજે લાખો લોકો તેમના સમર્થનમાં ઉભા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ચૈતર વસાવાએ આદિવાસી સમાજના હકો અને પ્રશ્નો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હોવાથી તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં AAPની વિશાળ રેલી (Etv Bharat Gujarat)

રેલી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં આપના કાર્યકરો અને સમર્થકો જોડાયા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન શાંતિપૂર્ણ રીતે સૂત્રોચ્ચાર સાથે ચૈતર વસાવાને ન્યાય આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

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TAGGED:

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