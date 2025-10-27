સરદાર પટેલ જન્મ જયંતી નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીની ખેડૂત સભા: કરસનદાસ બાપુના અરવિંદ કેજરીવાલ પર આકરા આરોપો
આ કાર્યક્રમમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તેમજ પંજાબના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન ઉપસ્થિત રહેવાના છે.
Published : October 27, 2025 at 8:52 PM IST
જૂનાગઢ: 31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલની જન્મ જયંતી નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર ખાતે ખેડૂત સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તેમજ પંજાબના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુએ આ અંગે અરવિંદ કેજરીવાલ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે કેજરીવાલ પર ખેડૂતોના ખભે બંદૂક રાખી રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને તેમને "ખોટા અને જૂઠા" વ્યક્તિ ગણાવીને તેમની ગુજરાત મુલાકાતને રાજકીય પ્રેરિત ગણાવી છે.
કરસનદાસ બાપુના કેજરીવાલ પર આકરા આક્ષેપો
આગામી 31 ઓક્ટોબરે સુરેન્દ્રનગર ખાતે યોજાનાર ખેડૂત સભામાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની હાજરીને કરસનદાસ બાપુએ રાજકીય સ્વાર્થથી પ્રેરિત ગણાવી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે કેજરીવાલને ખેડૂતોની સમસ્યાઓની કોઈ જાણકારી નથી, અને તેઓ ગુજરાતમાં ખેડૂતોના નામે રાજકીય લાભ મેળવવા આવી રહ્યા છે.
ખેડૂતોની ચિંતા હોય તો પંજાબ સરકાર દ્વારા સીધી મદદ કરે
કરસનદાસ બાપુએ વધુમાં જણાવ્યું કે, જો આમ આદમી પાર્ટી અને કેજરીવાલને ખેડૂતોની સાચી ચિંતા હોય, તો તેઓએ પંજાબ સરકારના સહયોગથી ગુજરાતના ખેડૂતો માટે નક્કર મદદ જાહેર કરવી જોઈએ. તેમણે ખેડૂતોને "જીવતા જાગતા ભગવાન"નું સ્વરૂપ ગણાવીને કહ્યું કે, જો કોઈ નેતા ખેડૂતોનો રાજકીય હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરશે, તો તેને કુદરત પણ માફ નહીં કરે.
ખેડૂતોને ભડકાવવાનો આરોપ
કરસનદાસ બાપુએ વધુ એક સનસનીખેજ આરોપમાં જણાવ્યું કે, કેજરીવાલ ગુજરાતના ખેડૂતોની મદદ કરવા નહીં, પરંતુ તેમને ભડકાવવા માટે આવી રહ્યા છે. તેમણે ખેડૂતોને આવા રાજકીય ષડયંત્રનો ભોગ ન બનવા નમ્ર વિનંતી કરી છે.
