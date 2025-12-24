ETV Bharat / state

સુરત AAPના મહિલા નેતા હની પટેલે પક્ષ સાથે છેડો ફાડ્યો, રાજીનામા પાછળ આપ્યું આવું કારણ

સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીના મહિલા નેતા હની પટેલે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપીને આપ સાથે છેડો ફાડ્યો છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ગુજરાતના રાજકારણમાં અને ખાસ કરીને સુરત મહાનગરપાલિકામાં મુખ્ય વિરોધ પક્ષ તરીકે સ્થાપિત થયેલી આમ આદમી પાર્ટીમાં ફરી એકવાર આંતરિક ભૂકંપ જોવા મળ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર સતત એક્ટિવ રહેતા અને અનેક વિવાદો સાથે જૂનો નાતો ધરાવતા મોડેલ અને મહિલા કાર્યકર હની પટેલે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપી દેતા રાજકીય ગણગણાટ શરૂ થયો છે.

હની પટેલે આપ્યું AAPમાંથી રાજીનામું

આપ પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીને હની પટેલે રાજીનામું મોકલી આપ્યું છે. રાજીનામા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર સ્પષ્ટતા કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, "હું પક્ષમાં નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરવા માંગતી હતી, પરંતુ હાલમાં પરિવારની જવાબદારીઓ અને અંગત કારણોસર હું પક્ષને સમય આપી શકું તેમ નથી, તેથી ભારે હૈયે રાજીનામું આપું છું." જોકે, રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે આ રાજીનામા પાછળનું કારણ માત્ર 'અંગત' નથી. હની પટેલ જ્યારે પક્ષમાં જોડાયા ત્યારથી જ તેમની ભૂતકાળની છબીને કારણે પક્ષ બેકફૂટ પર હતો.

હની પટેલે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપ્યું
હની પટેલે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપ્યું (Etv Bharat Gujarat)

હાઈબ્રિડ ગાંજા કેસનો પડછાયો

ઉલ્લેખનીય છે કે, હની પટેલ અગાઉ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી 'હાઈબ્રિડ ગાંજા' સાથે ઝડપાયા હતા. આ વિવાદને કારણે નેટિઝન્સ અને વિરોધ પક્ષોએ 'આપ' પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા હતા કે શું પક્ષ આવા વિવાદાસ્પદ ચહેરાઓને સ્થાન આપીને યુવા પેઢીને કયો સંદેશ આપવા માંગે છે? પક્ષના પાયાના કાર્યકરોમાં પણ આ નિમણૂકને લઈને અંદરોઅંદર ગણગણાટ અને નારાજગી જોવા મળતી હતી.

સુરતમાં 'આપ'ની સ્થિતિ અને ડેમેજ કંટ્રોલ

સુરત જે 'આપ'નો ગઢ ગણાય છે, ત્યાં પહેલાથી જ અનેક કોર્પોરેટરો કેસરીયો ધારણ કરી પક્ષ છોડી ગયા છે. એવામાં હની પટેલ જેવા વિવાદાસ્પદ કાર્યકરની વિદાય પક્ષ માટે 'ડેમેજ કંટ્રોલ' સમાન માનવામાં આવી રહી છે. ભલે કારણ ફેમિલી પ્રેશર બતાવવામાં આવ્યું હોય, પરંતુ હકીકત એ છે કે હાઈબ્રિડ ગાંજા કેસના ડાઘને કારણે તેમને રાજકીય સ્વીકૃતિ મળવી મુશ્કેલ બની હતી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે, સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં રહેતા હની પટેલ રાજકારણથી સન્યાસ લે છે કે અન્ય કોઈ પક્ષનો દરવાજો ખખડાવે છે.

  1. સુરતની સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને મોડલ વિવાદમાં, પતિ અને ભાજપ નેતા પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપો
  2. AAPને ચૈતર વસાવા બાદ વધુ એક મજબુત આદિવાસી ચહેરો મળ્યો, BTPના પ્રદેશ પ્રમુખ જોડાયા AAPમાં

TAGGED:

HONEY PATEL RESIGNED FROM AAP
AAM AADMI PARTY GUJARAT
SURAT AAP LEADER HONEY PATEL
AAM AADMI PARTY
HONEY PATEL LEFT AAP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.