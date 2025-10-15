આ રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર, વાંચો રાશિફળ
બુધવાર સાંજથી આ રાશિ માટે પરિસ્થિતિ સુધરશે, તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 15, 2025 at 7:25 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 7:33 AM IST
અમદાવાદ : આજે 15 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. સવાર કોઈપણ નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. બપોર પછી, તમે ખોવાયેલા અને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અસમર્થ અનુભવશો. આ સમય દરમિયાન તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. જો શક્ય હોય તો, થોડો સમય આરામ કરો અને સાંજ પરિવાર સાથે શાંતિથી વિતાવો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. આજે તમે રોકાણના આયોજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. બપોર પછી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. સાંજે, તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. જોકે, તમારી ખાવા-પીવાની આદતોને અવગણવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. કેટલાક વિલંબ અથવા અવરોધો પછી, તમે તમારા આયોજિત કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય વ્યવસ્થા સફળ થશે. તમે ક્યાંક રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ માટે આ સરેરાશ દિવસ છે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. વ્યવસાયમાં અનુકૂળ વાતાવરણ રહેશે. આવક વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ દરેક રીતે આનંદપ્રદ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ રહેશો. તમને પરિવાર, પ્રિયજનો અને મિત્રો તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. તમને તેમની પાસેથી ભેટ મળશે. તમે એક અદ્ભુત પ્રવાસ અને ભોજનનું આયોજન કરશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે વૈવાહિક આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાથી તમારા હૃદયમાં આનંદ આવશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમારું મન લાગણીઓથી પરેશાન રહેશે, તેથી કોઈપણ અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ ન થવાનું ધ્યાન રાખો. નવા લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો. તમારા શબ્દોથી સાવધ રહો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં વિચારપૂર્વક નિર્ણય લો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજનની વાતને વિશેષ મહત્વ આપો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ, માન્યતા અને નફો મળશે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. મિત્રો તરફથી લાભના સંકેત છે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. વ્યવસાયિક આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. ઓફિસના કામમાં મુસાફરીની જરૂર પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ છે. જોકે, બેદરકારી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા : આજે તમારા માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે, તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમે શારીરિક રીતે થાકેલા અને આળસ અનુભવશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ કામ પર તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમારા બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. ઉપરી વ્યક્તિની કૃપાથી તમને ફાયદો થશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ માન-સન્માન મેળવવાની તકો મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સાંજ પરિવાર સાથે વિતાવશે.
વૃશ્ચિક : આજે તમારા માટે ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે નોંધપાત્ર શારીરિક અને માનસિક થાક અને આળસનો અનુભવ કરશો, જેના કારણે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. આ તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પ્રતિબિંબિત થશે. અધૂરા કાર્યો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રત્યે નકારાત્મક વર્તન કરશે. તમારા બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય મુલતવી રાખવા ફાયદાકારક રહેશે. સંઘર્ષ ટાળવા માટે, મૌન પાળો.
ધન : આજે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખાંસી અને પેટ સંબંધિત બીમારીઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. શસ્ત્રક્રિયા જેવા મોટા કામોને મુલતવી રાખો. આજે તમે ખૂબ ચિંતિત રહેશો. જૂની બીમારી અચાનક ફરી દેખાઈ શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંબંધીઓ સાથે આનંદમાં પસાર થશે. તમે મિત્રો સાથે ફરવાનો આનંદ માણશો. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે. તમારો વ્યવસાય વધશે. તમને નાણાકીય લાભ અને સન્માન મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પ્રિયજનો સાથે પ્રવાસનો આનંદ માણશો. જોકે, તમે કામ અંગે ચિંતિત રહેશો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કાર્યમાં સફળતા માટે ઉત્તમ છે. તમારું કાર્ય તમને ખ્યાતિ અને ઓળખ અપાવશે. પરિવારમાં સારું વાતાવરણ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમને તમારા માતા-પિતા તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ખર્ચમાં વધારો થશે. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધ્યાન અને કસરત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.
મીન : આજે ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. તમે મિત્રોને મળશો, જે તમને આનંદ આપશે. તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. બપોર પછી નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આ સમય દરમિયાન ગુસ્સો વધુ પ્રબળ બની શકે છે. તમારા વિચારો અને શબ્દોમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. અધૂરા કામ પૂર્ણ થશે.