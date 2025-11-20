ETV Bharat / state

રાજકોટનો યુવક બનાવટી પોલીસ બની જૂનાગઢમાં રોફ જમાવતો ઝડપાયો

સી ડિવિઝન પોલીસ બિલખા રોડ પર રૂટીન તપાસમાં હતી આ સમય દરમિયાન બિલખા તરફથી આવી રહેલી એક કાર કે જેમાં પોલીસ લખેલું હતું.

રાજકોટનો યુવક બનાવટી પોલીસ બની જૂનાગઢમાં રોફ જમાવતો ઝડપાયો
રાજકોટનો યુવક બનાવટી પોલીસ બની જૂનાગઢમાં રોફ જમાવતો ઝડપાયો
Published : November 20, 2025 at 9:31 PM IST

જુનાગઢ: રાજકોટનો એક વ્યક્તિ બોગસ પોલીસ બનીને જૂનાગઢમાં રોફ જમાવતા પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે. સી ડિવિઝન પોલીસ બિલખા રોડ પર રૂટીન તપાસમાં હતી આ સમય દરમિયાન બિલખા તરફથી આવી રહેલી એક કાર કે જેમાં પોલીસ લખેલું હતું. કારને રોકી અને કાર ચલાવતા યુવકની પૂછપરછ કરતા ચાલકે પોતે પોલીસ હોવાની ઓળખ આપી હતી. પોલીસનું ઓળખપત્ર માંગતા કારચાલક યુવક પોતે પોલીસ તરીકે રોફ જમાવતો હોવાનું સામે આવતા જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસે તેની અટકાયત કરી છે.

પોલીસનો રોફ જમાવતો રાજકોટનો યુવક જૂનાગઢમાં અટકાયત

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, રાજકોટના કેવલ પેલેસ ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં રહેતા દેવનભાઈ વાઘેલા પોલીસમાં નોકરી કરતો નથી અને માત્ર કારમાં પોલીસ લખીને પોલીસનો રોફ જમાવતો હતો. હાલ તો પોલીસે કાર સાથે રાજકોટના દેવનભાઈ વાઘેલાની અટકાયત કરી છે.

જુનાગઢ પોલીસે અગાઉ બોગસ લોકોને પકડ્યા છે:

જુનાગઢ પોલીસે ભૂતકાળમાં પણ અનેક બોગસ લોકોને પકડી પાડીને કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે. જુનાગઢ શહેરમાંથી મંત્રીના નકલી પી.એ, નકલી ડીવાયએસપી, નકલી ડોક્ટર, નકલી અધિકારીને પકડી પાડીને સમાજમાં પોતાનો રોફ જમાવવા માંગતા આવા ઈશમોને પકડ્યા છે. સામાન્ય લોકોમાં પોતાનો અધિકારી કે સરકારી વિભાગના કર્મચારી તરીકેનો રોફ ઉભો થાય તેવા સીન સપાટા કરતા ઈશમોને પોલીસે કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે.

