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ગાંધીનગરના કલોલની સગીરા સાથે હોટલમાં યુવકે આચર્યું દુષ્કર્મ, બે દિવસની સારવાર બાદ મોત

આ બનાવને પગલે પેથાપુર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા યુવક વિરૂધ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

કલોલની સગીરાને હોટલમાં લઈ જઈ પેથાપુરના યુવકે દુષ્કર્મ આચર્યું
કલોલની સગીરાને હોટલમાં લઈ જઈ પેથાપુરના યુવકે દુષ્કર્મ આચર્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 10:57 AM IST

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ગાંધીનગર: કલોલ તાલુકાના એક ગામમાં રહેતી 17 વર્ષીય સગીરા ગાંધીનગર શહેરના સેક્ટર 28માં આવેલી કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહી હતી. તે સમયે પેથાપુરમાં રહેતા યુવક સાથે સામાજિક રીતે સંબંધ હતો. ત્યારે સગીરા બે દિવસ પહેલા કોલેજથી અમદાવાદમાં રહેતા તેના માસીના ઘરે જવા નીકળી હતી તે સમય આ યુવક સગીરાને લઈ ગયો હતો અને હોટલમાં લઈ જઈને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યારબાદ સગીરાને વધુ પ્રમાણમાં રક્તસ્ત્રાવ થતા હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો હતો. ચાર હોસ્પિટલ બદલવા છતાં સગીરા સાજી થઈ ન હતી અને ગત રોજ જ મોડી રાતે તેનું મોત થયું હતું. આ બનાવની પેથાપુર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.

પોલીસ સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, કલોલ તાલુકાના એક ગામમાં રહેતી આશરે 17 વર્ષ 10 મહિનાની સગીરા ગાંધીનગરની એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી. ઘરેથી નિત્યક્રમ મુજબ કોલેજમાં અભ્યાસ અર્થે નીકળી હતી અને બાદમાં સાંજે સરખેજમાં રહેતા તેના સગાને ઘરે જવા નીકળી હતી. પરંતુ તે સમયે જ પેથાપુરમાં રહેતો દિશાંત ઉર્ફે દીપ ભરતભાઈ શર્મા સગીરાને પેથાપુર પોલીસ મથક વિસ્તારમાં આવેલા એક ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ ગયો હતો અને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. તે સમયે સગીરાને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં લોહી વહેવા લાગ્યું હતું. જેથી સગીરાને પહેલા રાંધેજામાં આવેલી ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયો હતો તે દરમિયાન વધુ પ્રમાણમાં લોહી વહેતું હોવાથી ત્યાંથી રાયસણમાં આવેલી એક હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો હતો પરંતુ ત્યાંથી પણ સારવારનો યોગ્ય મેળ નહી પડતા કુડાસણમાં આવેલી હોસ્પિટલમાં લઇ ગયો હતો. જ્યાં એક રાત સારવાર કરવામાં આવી હતી અને સગીરાને ત્યાં મૂકીને જતો રહ્યો હતો.

બીજી તરફ સગીરાનો પરિવાર તેની શોધખોળ કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન યુવકના પિતા સગીરાના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર બાબતની જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ સગીરાના પિતા કુડાસણની હોસ્પિટલ આવ્યા હતા અને ત્યાં યોગ્ય સારવાર નહીં મળતું હોવાનું લાગતા સેક્ટર 6માં આવેલી ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં સગીરાનુ ગત મોડી રાત્રે સારવાર દરમિયાન મોત થયું. સગીરાને કિડની અને આંતરડામાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હોવાના કારણે મોત થયું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. આ બનાવને પેથાપુર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

RAPE WITH MINOR GIRL
GANDHINAGAR POLICE
VICTIM GIRL DIED TREATMENT
સગીરા સાથે દુષ્કર્મ
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