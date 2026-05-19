ETV Bharat / state

સુરતના કોસંબા નજીક નહેરમાં નહાવા પડેલો યુવક ડૂબ્યો, SDRF સહિત 5 ફાયર ફાઈટરોની ટીમ લાગી શોધખોળમાં

યુવકની શોધખોળ માટે SDRFની ટીમ ઉપરાંત કામરેજ, બારડોલી, પાનોલી GIDC અને અંકલેશ્વર GIDCની ફાયર ફાઈટરોની ટીમો આધુનિક સાધનો અને લાઈફ જેકેટ સાથે નહેરમાં ઉતરી હતી.

કોસંબા નજીક નહેરમાં નહાવા પડેલો યુવક ડૂબ્યો
કોસંબા નજીક નહેરમાં નહાવા પડેલો યુવક ડૂબ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: માંગરોળ તાલુકાના કોસંબા નજીક આવેલી નહેરમાં મિત્રો સાથે ન્હાવા પડેલો એક યુવક પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાઈ જતાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ વહીવટી તંત્ર, સ્થાનિક પોલીસ અને વિવિધ વિસ્તારની ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી વ્યાપક શોધખોળ હાથ ધરી છે. ગુમ થયેલો યુવક ત્રણ બહેનો વચ્ચે એકનો એક ભાઈ હોવાનું જાણવા મળતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, કોસંબા નજીક આવેલા મહુવેજ ગામના નવાપરા ફળિયામાં રહેતો મનીષ પીરૂભાઈ વસાવા નામનો યુવક તેના મિત્રો સાથે નહેરમાં ન્હાવા માટે ગયો હતો. ન્હાતી વખતે નહેરમાં પાણીનો પ્રવાહ તેજ હોવાના કારણે મનીષ અચાનક ઊંડા પાણીમાં ખેંચાઈ ગયો હતો અને જોતજોતામાં લાપતા થઈ ગયો હતો. તેના મિત્રોએ બૂમાબૂમ કરતાં આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને તંત્રને જાણ કરવામાં આવી હતી.

નહેરમાં નહાવા પડેલો યુવક ડૂબ્યો (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં કોસંબા પોલીસ તેમજ સર્કલ ઓફિસર દશરથ પટેલ સહિતનો કાફલો સ્થળ પર દોડી ગયો હતો. યુવકની ભાળ મેળવવા માટે તેની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સોમવારે બીજા દિવસે પણ સર્ચ ઓપરેશન વધુ વ્યાપક બનાવી SDRF (સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ)ની ટીમ ઉપરાંત કામરેજ, બારડોલી, પાનોલી GIDC અને અંકલેશ્વર GIDCની ફાયર ફાઈટરોની ટીમો આધુનિક સાધનો અને લાઈફ જેકેટ સાથે નહેરમાં ઉતરી હતી. જોકે, સાંજ સુધી ભારે જહેમત બાદ પણ યુવકનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. આખરે અંધારું વધી જતાં મોડી સાંજે સર્ચ ઓપરેશન સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે.

કેનાલમાં ડૂબેલો યુવક મનીષ પીરૂભાઈ વસાવા
કેનાલમાં ડૂબેલો યુવક મનીષ પીરૂભાઈ વસાવા (Etv Bharat Gujarat)

કોસંબાના સર્કલ ઓફિસર દશરથ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે મહુવેજના નવાપરા ફળિયાના મનીષ વસાવા નામના યુવક નહેરમાં ડૂબ્યા હોવાની માહિતી મળી હતી. જેના પગલે SDRF, પાનોલી, બારડોલી, કામરેજ અને અંકલેશ્વરની ટીમો દ્વારા દિવસભર નહેરમાં શોધખોળ કરવામાં આવી છે. હાલ અંધારું થઈ ગયું હોવાથી રેસ્કયૂ કામગીરી બંધ કરી છે, જે મંગળવારે વહેલી સવારે ફરીથી શરૂ કરવામાં આવશે."

યુવકની શોધખોળ માટે તંત્રએ હાથ ધર્યુ કેનાલમાં સર્ચ
યુવકની શોધખોળ માટે તંત્રએ હાથ ધર્યુ કેનાલમાં સર્ચ (Etv Bharat Gujarat)

હાલમાં કોસંબા પોલીસે આ અંગે નોંધ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યારે ત્રણ બહેનોના એકના એક લાડકવાયા ભાઈના ડૂબવાના સમાચારથી પંથકમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

  1. વેલિંગડન ડેમમાં ન્હાવા પડેલા ઉત્તર પ્રદેશના ત્રણ યુવાનોના ડૂબી જવાથી મોત, રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં સર્જાયો અકસ્માત
  2. લીંબડીમાં નર્મદા કેનાલમાં ડૂબેલા યુવકનો 18 કલાક બાદ મૃતદેહ મળ્યો, નહાવા પડેલા પાંચ પૈકી બે લોકોના મોત

TAGGED:

YOUTH DROWNED IN KOSAMBA
KOSAMBA OF SURAT
SURAT NEWS
કેનાલમાં યુવક ડૂબ્યો
YOUTH DROWNED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.