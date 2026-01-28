ETV Bharat / state

સોશિયલ મીડિયા પર 'ડોન' બનવાનો ક્રેઝ ભારે પડ્યો, કીમમાં એરગન સાથે રીલ બનાવનાર યુવક જેલના સળિયા પાછળ

તપાસમાં આ હથિયાર અસલ પિસ્તોલ નહીં પણ 'એરગન' હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

સોશિયલ મીડિયા પર 'ડોન' બનવાનો ક્રેઝ ભારે પડ્યો, કીમમાં એરગન સાથે રીલ બનાવનાર યુવક જેલના સળિયા પાછળ
સોશિયલ મીડિયા પર 'ડોન' બનવાનો ક્રેઝ ભારે પડ્યો, કીમમાં એરગન સાથે રીલ બનાવનાર યુવક જેલના સળિયા પાછળ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 3:33 PM IST

સુરત: આજકાલ યુવા પેઢીમાં સોશિયલ મીડિયા પર ફેમસ થવા અને લાઈક્સ મેળવવા માટે ગમે તે હદ વટાવવાની ઘેલછા જોવા મળી રહી છે. ત્યારે સુરત ગ્રામ્યની કીમ પોલીસે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પિસ્તોલ જેવા હથિયાર સાથે રીલ બનાવી ભયનો માહોલ ઉભો કરનાર એક 19 વર્ષીય યુવકની ધરપકડ કરી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે. જોકે, તપાસમાં આ હથિયાર અસલ પિસ્તોલ નહીં પણ 'એરગન' હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

સુરત જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢીયાની સૂચના મુજબ સોશિયલ મીડિયા પર સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન કીમ પોલીસને એક વીડિયો ધ્યાને આવ્યો હતો, જેમાં એક યુવક લગ્ન પ્રસંગમાં પિસ્તોલ જેવા ઘાતક હથિયાર સાથે રીલ બનાવી રૌબ જમાવી રહ્યો હતો. આ વીડિયો વાયરલ થતા લોકોમાં ફાળ પડી હતી અને કાયદો-વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઉભા થયા હતા.

સોશિયલ મીડિયા પર 'ડોન' બનવાનો ક્રેઝ ભારે પડ્યો, કીમમાં એરગન સાથે રીલ બનાવનાર યુવક જેલના સળિયા પાછળ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસનું ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ધરપકડ

વિભાગીય પોલીસ અધિકારી આર.આર. સરવૈયાના માર્ગદર્શન હેઠળ કીમ પી.આઈ. પી.ડી. કોટડીયાની ટીમે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. એ.એસ.આઇ. યશપાલસિંહ અને પો.કો. દેવરાજભાઇએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી વીડિયો અપલોડ કરનાર યુવકની ઓળખ કરી હતી. પોલીસે કીમ ગામની જમરૂખ ગલીમાં રહેતા પીયુશ ઉર્ફે પાર્થ દિલીપભાઇ ચૌધરી (ઉ.વ. 19) ને દબોચી લીધો હતો.

ફેમસ થવાની લ્હાયમાં જેલની હવા

પોલીસની કડક પૂછપરછમાં પીયૂષે કબૂલાત કરી હતી કે તેને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રખ્યાત થવું હતું અને લાઈક્સ વધારવી હતી, તેથી તેણે મિત્રની એરગન લઈને આ રીલ બનાવી હતી. જોકે, પોલીસે જાહેર શાંતિનો ભંગ કરવા બદલ અને હથિયારોનું પ્રદર્શન કરી ભય ફેલાવવા બદલ તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.

પોલીસની ચેતવણી

પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર હથિયારો સાથેના વીડિયો કે ફોટા મૂકવા એ ગુનો છે. આ પ્રકારના કૃત્યોથી ભલે હથિયાર નકલી હોય, પણ સમાજમાં ડર ફેલાય છે. આવા તત્વો સામે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ આગામી સમયમાં પણ લાલ આંખ રાખશે.

