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સાવરકુંડલાની વૃદ્ધાને ભુજના યુવકે પ્રેમજાળમાં ફસાવી કરી બ્લેકમેઈલ, ત્રણ લાખથી વધુ રૂપિયા પડાવ્યા

સોશિયલ મીડિયા પર સાવરકુંડલાની એક વૃદ્ધાને એક યુવક સાથે ગાઢ સંબંધ ભારે પડી ગયો, હવે વૃદ્ધાએ પોલીસની મદદ લીધી છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો...

વૃદ્ધાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેઈલ કરનાર આરોપી ઝડપાયો
વૃદ્ધાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેઈલ કરનાર આરોપી ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 4:41 PM IST

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અમરેલી: સાવરકુંડલાની એક વૃદ્ધ મહિલાને ભુજના એક યુવકે પોતાની જાળમાં ફસાવી તેમના અંગત ફોટા અને સ્ક્રીનશોટ વાયરલ કરવાની ધમકી આપી આરોપીએ છ મહિનામાં રૂપિયા 3.60 લાખ પડાવી લીધા હતા. જોકે આખરે મહિલાએ હિંમત બતાવી પોલીસનો સંપર્ક કરતા ભુજ-કચ્છ સુધી પહોંચેલી તપાસમાં આરોપી પોલીસના હાથે ચડી ગયો.

સાવરકુંડલામાં રહેતા એક વૃદ્ધાને વર્ષ 2025માં સોશિયલ મીડિયા અને મોબાઈલ મારફતે એક અજાણ્યા યુવાનના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં સામાન્ય વાતચીતથી શરૂ થયેલો સંપર્ક ધીમે ધીમે વધુ ગાઢ બન્યો હતો અને આરોપીએ મહિલાનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. વિશ્વાસમાં લીધા બાદ આરોપીએ વીડિયો કોલ દરમિયાન મહિલાના અંગત ફોટા અને સ્ક્રીનશોટ મેળવી લીધા હતા. ત્યારબાદ આ ફોટા અને સ્ક્રીનશોટનો ઉપયોગ કરી મહિલાને ધમકાવવાનું શરૂ કર્યું હતું.

સાવરકુંડલાની વૃદ્ધાને ભુજના યુવકે પ્રેમજાળમાં ફસાવી કરી બ્લેકમેઈલ (Etv Bharat Gujarat)

આરોપીએ ફોટા વાયરલ કરવાની, બદનામ કરવાની તેમજ ગંભીર પરિણામોની ધમકી આપી મહિલાને સતત માનસિક દબાણ હેઠળ રાખી હતી. ધમકી અને બદનામીના ડરથી મહિલાએ અનેક વખત ઓનલાઈન નાણાં ચૂકવ્યા હતા. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ છેલ્લા છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન આરોપીએ ગુગલ પે મારફતે કુલ રૂપિયા 3 લાખ 60 હજાર પડાવી લીધા હતા. બાદમાં મહિલાએ સમગ્ર મામલે પોલીસનો સંપર્ક કરતા ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે ભુજના મહમદ શબીર નૂર મહમદ સમાની નામના યુવકને ઝડપી પાડ્યો
પોલીસે ભુજના મહમદ શબીર નૂર મહમદ સમાની નામના યુવકને ઝડપી પાડ્યો (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં 17 જૂન, 2026ના રોજ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 308, 316 અને 351 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન ભુજ-કચ્છના રહેવાસી મહમદ શબીર નૂર મહમદ સમાની સંડોવણી સામે આવતા પોલીસે ભુજ-કચ્છ ખાતે કાર્યવાહી કરી તેની ધરપકડ કરી હતી.

હાલ આરોપીની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને સમગ્ર મામલાની વધુ તપાસ સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ બનાવને પગલે પોલીસે નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર અજાણી વ્યક્તિઓ સાથે અંગત માહિતી કે ફોટા શેર કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ ધાક-ધમકી, લાલચ કે બ્લેકમેઇલિંગ દ્વારા નાણાં પડાવવાનો પ્રયાસ કરે તો ગભરાવાના બદલે તાત્કાલિક સાયબર હેલ્પલાઇન 1930, નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા ઇમરજન્સી સેવા 112નો સંપર્ક કરી કાયદાકીય મદદ લેવી જોઈએ.

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બ્લેકમેઈલ અને ખંડણી કેસ
BLACKMAILING AND EXTORTING

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