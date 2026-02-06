ETV Bharat / state

દાહોદમાં યુવકે પોતાના જ અપહરણનું નાટક રચ્યું, શું છે ઘટના?

દાહોદમાં યુવકે પોતાના ભાઇ પાસેથી પાંચ લાખ રૂપિયા પડાવવા માટે પોતાના જ અપહરણનું નાટક રચ્યું હતું.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 4:23 PM IST

1 Min Read
દાહોદ: દાહોદમાં યુવકે પોતાના ભાઇ પાસેથી પાંચ લાખ રૂપિયા પડાવવા માટે પોતાના જ અપહરણનું નાટક રચ્યું હતું. પોલીસે આ ઘટનામાં ચાર લોકોની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

દાહોદના ખરોડમાં રહેતો રાહુલ સંગોડ નામનો 26 વર્ષીય યુવક મિત્રો સાથે આવતો હતો આ દરમિયાન બોલેરો ગાડીમાં ત્રણ ઇસમો તેનું અપહરણ કરી ભાગી ગયા છે. રાહુલના ભાઇએ દાહોદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ભૂતકાળમાં રાહુલ સામે આર્મ્સ એક્ટનો ગુનો નોંધાયો હતો અને તેમાં મધ્ય પ્રદેશના યુવકોનું નામ સામે આવ્યું હતું. જે અદાવત રાખી મધ્યપ્રદેશના કઠીવાડાના યુવકો રાહુલ પાસે પાંચ લાખની સતત માંગણી કરી ધમકી આપતા હતા અને આજે તેનું અપહરણ કરી ગયા છે. આ ફરિયાદના આધારે દાહોદ LCB, SOG સહિતની પોલીસની ટીમો દોડતી થઇ હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં મધ્યપ્રદેશના કઠીવાડા ખાતેથી રાહુલને મુક્ત કરાવી અપહરણ કરનાર ત્રણ યુવકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ ઘટનામાં પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો કે રાહુલ સંગોડે પોતે જ તેના ભાઇ પાસેથી પૈસા પડાવવા માટે કઠીવાડાના રહેવાસી અમિત બારીયા, કેશવ કનેસ, બબલુ ગણાવા સાથે મળીને પોતાના અપહરણનું તરકટ રચ્યું હતું. પોલીસે રાહુલ સહિત ચારેય આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

રાહુલ સામે ભૂતકાળમાં હથિયાર રાખવા સંબંધી ગુનો દાખલ થયો હતો જેની તપાસમાં કઠીવાડાના યુવકોનું નામ સામે આવ્યું હતું. આ બનાવ ઉપરથી આખી કહાની તૈયાર કરી હતી. રાહુલે પરિવારમાં એવી જાણ કરી હતી કે આ લોકોનું નામ આવ્યું તેની અદાવત રાખી મારી પાસે પાંચ લાખ માંગે છે અને તેવી કહાની ઉપજાવી અપહરણનું તરકટ રચ્યું હતું પણ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ કરી ચારેયને જેલ હવાલે કર્યા છે.

