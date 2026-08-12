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અમદાવાદના SG હાઇવે પર યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું, 32મા માળે ક્રેનમાં લટકતો મળ્યો મૃતદેહ

અમદાવાદના નિરમા યુનિવર્સિટી પાસે એક નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગના 32મા માળ પર યુવકનો ક્રેનથી લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યો હતો.

અમદાવાદના SG હાઇવે પર યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું
અમદાવાદના SG હાઇવે પર યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 10:55 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં SG હાઇવે પર એક યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. નિરમા યુનિવર્સિટી પાસે એક નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગના 32મા માળ પર યુવકનો ક્રેનથી લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને યુવકના મૃતદેહને ક્રેનમાંથી નીચે ઉતારીને પોસ્ટ મોર્ટમ માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદમાં યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું

અમદાવાદમાં SG હાઇવે પર નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગમાં એક 22 વર્ષીય યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. શહેરના નિરમા યુનિવર્સિટી સામેની ટ્રેમોર એક્સલીપ્સ બિલ્ડિંગમાં એક 32 વર્ષીય યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. મૃતકની ઓળખ પ્રીતમ સિંહ તરીકે થઇ છે. અમદાવાદના SG હાઇવે પર નિરમા યુનિવર્સિટી સામે નિર્માણાધીન ટ્રેમોર એક્લીપ્સ બિલ્ડિંગનું કામ ચાલતું હતું આ દરમિયાન યુવકનો મૃતદેહ ક્રેન પર લટકેલી હાલતમાં જોવા મળ્યો હતો. બિલ્ડિંગના 32મા માળે ક્રેનમાં લટકતી હાલતમાં યુવકનો મૃતદેહ મળ્યો હતો.

મૃતકની ઓળખ 22 વર્ષીય પ્રીતમસિંહ તરીકે થઈ છે. પ્રીતમસિંહ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાઈટ પર ક્રેન ચલાવવાનું કામ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. મોડી રાતથી સવાર સુધી યુવકનો મૃતદેહ ક્રેનમાં લટકતી હાલતમાં હતો.

આ અંગે સોલા પોલીસને મેસેજ મળતા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતદેહને નીચે ઉતારવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ ઘટનાને લઇને PI કે.એન. ભુકાનના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતદેહ હાલ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. યુવકે કયા કારણોસર આપઘાતનું પગલું ભર્યું તે અંગે હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. સમગ્ર મામલે નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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