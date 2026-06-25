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કતારના LNG પ્લાન્ટમાં લાગેલી આગમાં ખંભાળિયાના યુવકે જીવ ગુમાવ્યો, પરિવારમાં શોકનો માહોલ

કતારમાં રસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી ખાતે LNG પ્લાન્ટમાં આગ લાગતા વધુ એક ગુજરાતી યુવકનું મોત થયું છે.

કતારના LNG પ્લાન્ટમાં લાગેલી આગમાં ખંભાળિયાના યુવકે જીવ ગુમાવ્યો
કતારના LNG પ્લાન્ટમાં લાગેલી આગમાં ખંભાળિયાના યુવકે જીવ ગુમાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 4:10 PM IST

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દેવભૂમિ દ્વારકા: કતારમાં રસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી ખાતે LNG પ્લાન્ટમાં આગ લાગતા વધુ એક ગુજરાતી યુવકનું મોત થયું છે. સુરતના યુવકના મોત બાદ દેવભૂમિ દ્વારકાના 31 વર્ષીય યુવકે જીવ ગુમાવ્યો છે. આ ઘટનામાં 12 ભારતીય સહિત 13 લોકોના મોત થયા હતા.

કતારમાં દેવભૂમિ દ્વારકાના 31 વર્ષીય યુવકનું મોત

કતારમાં આવેલા LNG પ્લાન્ટ દુર્ઘટનામાં દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયાના યુવકનું મોત થયું છે. ખંભાળિયાના હાપીવાળી વિસ્તારમાં રહેતા કિરીટ જેન્તીભાઇ કણજારિયાનું (ઉં.વ.31) મોત થયું છે. વિદેશમાં મહેનત કરી પરિવારનું ભવિષ્ય સુધારવા ગયો હતો પરંતુ અચાનક બનેલી દુર્ઘટનાએ પરિવારને આઘાત આપ્યો છે. હાલ મૃતદેહને વતન લાવવા માટે તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા શહેરના હાપીવાળી વિસ્તારમાં રહેતા કિરીટ જેન્તીભાઈ કણજારિયા રોજગાર અર્થે કતાર ગયા હતા. કતારમાં LNG પ્લાન્ટમાં કામ દરમિયાન સર્જાયેલી ગંભીર દુર્ઘટનામાં તેમનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું. યુવાનના મોતના સમાચાર મળતા જ પરિવારજનોમાં ગમગીનીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. પોતાના પરિવારના સપનાઓ પૂરા કરવા અને સારું ભવિષ્ય બનાવવા વિદેશ ગયેલા યુવાનના અચાનક અવસાનથી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.

કતારના LNG પ્લાન્ટમાં લાગેલી આગમાં ખંભાળિયાના યુવકે જીવ ગુમાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાની જાણ થતા સગાસંબંધીઓ, મિત્રો અને ઓળખીતાઓમાં પણ શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. પરિવારજનો મૃતદેહ વતનમાં પરત લાવવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ સ્થાનિક તંત્ર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મૃતદેહને ભારત અને ત્યારબાદ ખંભાળિયા લાવવા માટે જરૂરી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ એકથી બે દિવસમાં મૃતદેહ ખંભાળિયા પહોંચે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

દ્વારકાના અધિક કલેક્ટર મેહુલ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "21 જૂનના રોજ કતારમાં દોહા ખાતે ગેસ પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટમાં કિરીટ કણજારિયાનું નિધન થયું છે. પરિવારના સંપર્કમાં અમારી ટીમ છે અને તેમણે જોઇતી તમામ મદદ પુરી પાડવામાં આવી રહી છે. બોડી લાવવા માટે પરિવારનો સંપર્ક સાધ્યો છે અને ત્યાંની એમ્બેસી સાથે સંપર્કમાં છે. આજે સાંજે અથવા આવતીકાલ સુધીમાં બોડી આવી જવાની જાણકારી મળી છે."

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