ગોંડલના યુવકને લૂંટેરી દુલ્હન ભટકાઈ ગઈ, લગ્નના 9 દિવસ બાદ 3.50 લાખ લઈ છુમંતર
રિલ્સ જોતા બહેનને ખબર પડી કે ભાભી ઘરમાંથી હાથ સાફ કરી જતી રહી છે અને તેઓ લૂંટેરી દુલ્હનની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે.
Published : August 4, 2026 at 10:51 AM IST
રાજકોટ: રાજ્યમાં લૂંટેરી દુલ્હનના કિસ્સાઓ જાણે કે સામાન્ય બની રહ્યાં હોય તેવા અવાર-નવાર કિસ્સાઓ બનતા રહે છે. અને આ કિસ્સામાં વધુ એક કિસ્સો ઉમેરાયો છે. આ વખતે લૂંટરી દુલ્હનનો ભોગ બન્યાનો કિસ્સો રાજકોટના ગોંડલમાંથી સામે આવ્યો છે.
ગોંડલના કોટડા સાંગાણી રોડ પર આવેલી સોસાયટીમાં રહેતા અને ઈલેક્ટ્રિક રિપેરિંગનું કામ કરતા વિમલભાઈ મોવલીયા નામના યુવકને લૂંટેરી દુલ્હન ભટકાઈ ગઈ. યુવકના પરિવારજનો લાંબા સમયથી લગ્ન માટે યોગ્ય કન્યા શોધી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમના માસિયાઈ ભાઈના માધ્યમથી સુરતના દલાલ જયેશ પટેલ સાથે સંપર્ક થયો. દલાલે "પ્રણાલી" નામની યુવતીનો ફોટો બતાવ્યો અને લગ્ન કરાવવાના બદલામાં 3 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી. ફૂલહારની વિધિ વખતે યુવકે રોકડા 3 લાખ રૂપિયા અને પ્રણાલીને 50,000 રૂપિયાના સોનાના દાગીના આપ્યા હતા. ત્યારબાદ ધામધૂમથી લગ્ન કરવામાં આવ્યા અને પ્રણાલી ગોંડલ આવી ગઈ.
લગ્ન બાદ માંડ 9 દિવસ જ વીત્યા હતા. યુવક પોતાના કામ માટે બહાર ગયો હતો. તે દરમિયાન પ્રણાલીએ ફોન કરીને કહ્યું કે "મારા માસીનું અવસાન થયું છે અને તેમને નાગપુર લઈ જવાના છે, મારે તાત્કાલિક જવું પડશે". આટલું કહીને તે ઘરમાંથી સોના-રોકડ મળીને અંદાજે 3.50 લાખનો મુદ્દામાલ લઈને નીકળી ગઈ હતી. યુવકને શરૂઆતમાં શંકા ન ગઈ. પરંતુ જ્યારે યુવતીનો સંપર્ક ન થયો ત્યારે તેને છેતરપિંડીની શંકા જાગી.
યુવક પ્રણાલીની શોધખોળ કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન તેની બહેનના ધ્યાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સુરતના કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનનો એક વીડિયો આવ્યો. તે વીડિયોમાં આ જ "પ્રણાલી" અને તેની સાથે જેને બનેવી કહેવામાં આવતો હતો તે "રાહુલ" લૂંટેરી દુલ્હનની ગેંગમાં પકડાયેલા જોવા મળ્યા હતા. ખાતરી થતાં જ પરિવારે તાત્કાલિક ગોંડલ સીટી પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે સુરત કાપોદ્રા પોલીસે આ ગેંગને પહેલાથી જ ઝડપી લીધી હતી.
પોલીસ તપાસમાં આખી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો. આ ગેંગ દલાલ મારફતે ગરીબ અને લગ્ન માટે તૈયાર યુવકોને ટાર્ગેટ કરતી હતી. લગ્ન કરાવીને થોડા દિવસ સાથે રહીને પછી કોઈ બહાનું બનાવીને રોકડ અને દાગીના સાથે ફરાર થઈ જતી હતી. ગોંડલ સીટી પોલીસે આ મામલે હિતેશભાઈ ઉર્ફે રાહુલભાઈ રતીલાલ કાપડીયા, તેની પત્ની સપનાબેન ઉર્ફે રાહુલભાઈ કાપડીયા, દલાલ જયેશભાઈ પટેલ અને યુવતી પ્રણાલી ઉર્ફે પ્રિયા ગણેશભાઈ પટેલ સામે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતનો ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે સુરત પોલીસના સંપર્કમાં રહીને આરોપીઓના રિમાન્ડ અને વધુ તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
વિમલભાઈ અને તેમનો પરિવાર આ ઘટનાથી ખૂબ જ આઘાતમાં છે. તેમણે કહ્યું કે અમે લગ્ન કરીને ઘર વસાવવાનું સપનું જોયું હતું, પરંતુ દલાલ અને આ ગેંગે અમારી લાગણી અને પૈસા બંને સાથે રમત કરી. પરિવારે અન્ય યુવકોને પણ અપીલ કરી છે કે લગ્ન માટે દલાલો પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરવો અને છોકરીની પૃષ્ઠભૂમિની સારી રીતે તપાસ કરવી.
આ મામલે ગોંડલ પોલીસનું કહેવું છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજ્યભરમાં લૂંટેરી દુલ્હનની આવી ઘટનાઓ વધી રહી છે. નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે લગ્ન માટે કોઈપણ દલાલ સાથે વ્યવહાર કરતા પહેલા તેની ઓળખ અને કન્યાની વિગતોની ખાતરી કરી લેવી. શંકાસ્પદ કોઈ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો. ગોંડલના યુવકને લગ્નના નવમા દિવસે જ લૂંટેરી દુલ્હન છેતરી ગઈ. 3.50 લાખ લઈને ફરાર થયેલી ગેંગને સુરત પોલીસે ઝડપી લેતા ગોંડલ પોલીસે પણ ગુનો નોંધ્યો છે.