ETV Bharat / state

માંગરોળમાં ફોન પર વાત કરતા કરતા યુવક કુવામાં પડ્યો, ડુબી જવાથી મોત

સુરતના માંગરોળમાં ફોન પર વાત કરતા કરતા યુવકે સંતુલન ગુમાવતા ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યો હતો.

માંગરોળમાં ફોન પર વાત કરતા કરતા યુવક કુવામાં પડ્યો
માંગરોળમાં ફોન પર વાત કરતા કરતા યુવક કુવામાં પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 2:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

માંગરોળ: સુરતના માંગરોળના કુંવરદા ગામમાં ફોન પર વાત કરતા કરતા યુવક ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યો હતો. બનાવની જાણ ફાયરની ટીમને કરવામાં આવતા ફાયરની ટીમે યુવકના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. ઘરના મોભી સમાન જુવાનજોધ દીકરાના અકાળે અવસાનથી સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાઇ છે.

શું છે ઘટના?

મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરતના માંગરોળના કુંવરદા ગામમાં રહેતો કોમલ આર.સુરતી નામનો યુવક રાત્રિના સમયે જમ્યા બાદ ઘરની બહાર નીકળ્યો હતો. ઘરની પાસે આવેલા કુવાની પાળી પર બેસીને તે ફોન પર વાત કરતો હતો. આ દરમિયાન અચાનક તેને ચક્કર આવતા સંતુલન ગુમાવ્યું હતું અને સીધો ઊંડા કુવામાં પડ્યો હતો. યુવક કુવામાં પડ્યો હોવાની જાણ થતા જ આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી માટે દોડી આવ્યા હતા પરંતુ પાણી ઊંડુ હોવાને કારણે યુવકને બચાવી શક્યા નહતા.

માંગરોળમાં ફોન પર વાત કરતા કરતા યુવક કુવામાં પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

તે બાદ બનાવની જાણ ફાયર વિભાગની ટીમને કરવામાં આવતા ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયરની ટીમે ભારે જહેમત બાદ કુવામાં ઉતરી યુવકને બહાર કાઢ્યો હતો. જોકે, આ દરમિયાન કૂવામાં પાણી ઊંડુ હોવાને કારણે યુવક પાણીમાં ડુબી ગયો હતો. ફાયરની ટીમે યુવકના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો.

પરિવારનો આધાર છીનવાયો

પરિવારના એકના એક દીકરાનું નિધન થતા પરિવારનો આધાર છીનવાયો હતો. મૃતક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતો હતો અને પોતાના પરિવારને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થતો હતો. પરિવારનો આર્થિક ભાર વહન કરનાર જુવાનજોધ દીકરાના મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

આ ઘટનાની જાણ પોલીસને થતા કોસંબા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મૃતદેહ કબજે મેળવી પંચનામુ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MAN FELL WELL
TALKING PHONE MAN
WELL
SURAT FIRE BRIGADE
MAN FELL WELL TALKING PHONE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.