પ્રચંડ ધડાકો થયો અને શ્રમિક યુવક 50 ફૂટ હવામાં ઉછળીને દૂર ફેંકાતા મોત, બનાસકાંઠાના છાપીની ઘટના

બનાસકાંઠાના છાપીમાં આવેલી એક ખાનગી કંપનીમાં ટેન્કમાં બ્લાસ્ટ થતાં અહીં કામ કરી રહેલા એક પરપ્રાંતીય શ્રમિકનું કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું.

બનાસકાંઠાના છાપીની ઘટના
બનાસકાંઠાના છાપીની ઘટના (Etv Bharat Gujarat)
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકામાં આવેલા છાપીમાં એક ખાનગી કંપનીમાં હવાનું પ્રચંડ પ્રેશરથી ટેન્કમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો. જેમાં બોલ્ટ ફીટ કરી રહેલા યુવકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. બ્લાસ્ટ એટલો ભયંકર હતો કે યુવકના શરીરથી પગ અલગ થઈ 50 ફૂટ ઉપર હવામાં ઉછળી દૂર સુધી ફેંકાયો હતો.

ટેન્ક ઉપર બોલ્ટ ફીટ કરી રહેલા શ્રમિક યુવકનું કરૂણ મોત

મળતી વિગતો મુજબ છાપીમાં આવેલી વસંત ફેબ્રિકેટ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં વીર ઈન્ટરનેશનલ ટેન્કસ એન્ડ કન્ટેનર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ટેસ્ટીંગ એરિયામાં આ બ્લાસ્ટની ઘટના બની હતી. યુવક ટેન્ક ઉપર બોલ્ટ ફીટ કરી રહ્યો હતો તે સમયે ટેન્કમાં હવાનું પ્રચંડ પ્રેશર વધ્યું હતું, જેના કારણે ટેન્કનું ઢાંકણ ધડાકાભેર ઉછળ્યું હતું જેની સાથે યુવક પણ હવામાં ફંગોળાયો હતો આ બ્લાસ્ટ એટલો ભયંકર હતો કે યુવકના શરીરથી ડાબો પગ અલગ થઈને 50 ફૂટ હવામાં ઉછળી દૂર સુધી ફેંકાયો હતો.

પ્રચંડ વિસ્ફોટથી અફરા-તફરી

કંપનીમાં થયેલા આ બ્લાસ્ટની સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. દરરોજની જેમ સામાન્ય પરિસ્થિતિ મુજબ કામ થતું હતું, ત્યારે અચાનક જ આ બ્લાસ્ટ થતાં લોકોમા અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી, ધડાકો એટલો પ્રંચડ હતો કે દૂર દૂર સુધી તેનો અવાજ સંભળાયો હતો અને તેના કારણે આસપાસનો વિસ્તાર પણ ધણધણી ઉઠ્યો હતો. જાણકારી મળતા જ છાપી પોલીસ પણ તાત્કાલિક જ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.

કોણ હતો શ્રમિક યુવક

આ ઘટનામાં યુપીથી પરિવાર સાથે કંપનીમાં કામ અર્થે આવેલા જગમોહન નામના શ્રમિકનું મોત થયું છે. યુવકનું મોત થતા તેની પત્ની અને બે દીકરીઓ નોંધારી બની ગઈ છે. તે એક માત્ર તેના પરિવારનો સહારો હતો. બ્લાસ્ટની ઘટના બાદ મૃતકના પરિવારને જાણ કરવામાં આવતા પરિવારના સભ્યો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર મામલે છાપી પોલીસ મથકે મૃતકના પિતા દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. પોલીસે હાલમાં અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ શરૂ કરી છે. હજારો કિલોમીટરથી દૂર રોજી રોટી મેળવવા માટે આવેલા મૃતકના પરિવારમાં દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.

તંત્રની કામગીરી પર સવાલ

નોંધનીય છે કે છાપી આસપાસ નાની મોટી ઘણી કંપનીઓ અને ફેક્ટરીઓ આવેલી છે ,અને આ ફેક્ટરીઓમાં યુપી-બિહારથી મોટાભાગના ગરીબ વર્ગના શ્રમિકો રાત દિવસ કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે જવાબદાર તંત્રએ આવી ફેક્ટરીઓ અને કંપનીઓમાં ઓચિંતી તપાસ કરી અહીંયા કામ કરતા કર્મચારીઓ અને શ્રમિકો માટે સુરક્ષાને લઈ કેવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે તે અંગેની માહિતી મેળવવી જોઈએ, જેથી કરીને આવી દુર્ઘટનાઓ થતી અટકી શકે.

થોડા મહિનાઓ પહેલા પાલનપુર નજીક આવેલી એક ઓઈલ મીલમા પણ આ જ પ્રકારે ભયંકર બ્લાસ્ટની ઘટના બની હતી, તેમજ છાપી ખાતે નવીન બ્રિજની કામગીરી દરમિયાન પણ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. ત્યારે આવી ઘટનાઓ રોકવા માટે તંત્ર એ પણ ચોક્કસથી પગલાં લેવા જરૂરી છે.

