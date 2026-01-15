ETV Bharat / state

મકરસંક્રાંતિના પર્વે ગોંડલમાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ: પતંગ ચગાવવા બાબતે બે પરિવારો બાખડ્યા, યુવાનનું મોત

ગોંડલમાં મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર લોહિયાળ સાબિત થયો, પતંગ ચગાવવા જેવી નજીવી બાબતે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ અને સામસામે મારામારીમાં એક યુવકને જીવ ગુમાવવો પડ્યો

મકરસંક્રાંતિના પર્વે ગોંડલમાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ
મકરસંક્રાંતિના પર્વે ગોંડલમાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ
રાજકોટ: ગોંડલમાં મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર લોહિયાળ સાબિત થયો છે. ગોંડલના ભગવતપરા વિસ્તારમાં પતંગ ચગાવવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં એક જ જ્ઞાતિના બે પરિવારો વચ્ચે સર્જાયેલી તકરારે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા ખુની ખેલ ખેલાયો હતો. આ ધીંગાણામાં તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા વાગવાથી ગંભીર રીતે ઘવાયેલા 30 વર્ષીય એક યુવાનનું મોત નીપજતા સમગ્ર બનાવ હત્યામાં પલટાયો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર ગોંડલમાં આવેલ ભગવતપરા ગેઈટ વાળી શેરીમાં એક જ સમાજના બે પરિવારો વચ્ચે સામાન્ય બોલાચાલી બાદ મામલો બીચક્યો હતો. મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર હોવાથી બંને પરિવારના સભ્યો પોતપોતાની અગાસી પર પતંગ ચગાવવા માટે એકઠા થયા હતા. આ દરમિયાન પતંગ ચગાવવા જેવી કોઈ સામાન્ય બાબતને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી. જોતજોતામાં મામલો બિચક્યો હતો અને અગમ્ય કારણોસર બંને પરિવારો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ શરૂ થઈ ગઈ હતી.

મકરસંક્રાંતિના પર્વે ગોંડલમાં ખેલાયો લોહિયાળ જંગ

સામાન્ય બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા બંને પક્ષો સામસામે આવી ગયા હતા અને મારામારી શરૂ થઈ હતી. આ જૂથ અથડામણમાં તીક્ષ્ણ હથિયારોનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ લોહિયાળ જંગમાં બંને પક્ષના કુલ 4 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘટના બાદ તાત્કાલિક ધોરણે તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ઈજાઓ ગંભીર હોવાથી પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે તેમને રાજકોટ હોસ્પિટલ રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.

સામસામે મારામારીમાં કુલ 4ને ઈજા, એક યુવકનું મોત
સામસામે મારામારીમાં કુલ 4ને ઈજા, એક યુવકનું મોત

ઈજાગ્રસ્તો લોકોમાં અનિલભાઈ પૂંજાભાઈ લુણાસરિયા (ઉ.વ. 30) નામના યુવાનને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેથી તેમને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યાં હતો પરંતુ તેને વધુ સારવાર મળે તે પહેલાં જ રસ્તામાં તેમનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું. આમ, સામાન્ય તકરારનો બનાવ હત્યાના ગંભીર ગુનામાં પરિણમ્યો હતો. આ બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ દોડી આવ્યો હતો અને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

પતંગ ચગાવવા બાબતે બે પરિવારો બાખડ્યા અને એક યુવકનું મોત
પતંગ ચગાવવા બાબતે બે પરિવારો બાખડ્યા અને એક યુવકનું મોત

મૃતક અનિલભાઈના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ કેસની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને મૃતદેહનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરાવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગોંડલ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી, મારામારીમાં સંડોવાયેલા અન્ય શખ્સો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મારામારી બાદ યુવકના થયેલા મૃત્યુંની ઘટનાના પગલે તહેવારના દિવસની ખુશી શોકમાં ફેરવાઈ હતી.

