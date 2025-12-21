ETV Bharat / state

પાલનપુરમાં યુવકની હત્યા બાદ ભારે રોષ, પોલીસે આઠ ટીમ બનાવી તપાસ હાથ ધરી

પાલનપુરમાં બે યુવકો પર ટોળાએ તલવાર સહિતના હથિયારોથી હુમલો કર્યો હતો જેમાં એક યુવકનું મોત થયું છે

પાલનપુરમાં યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા
પાલનપુરમાં યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા
ETV Bharat Gujarati Team

December 21, 2025

પાલનપુર: પાલનપુરમાં બે યુવકો પર ટોળાએ તલવાર સહિતના હથિયારોથી હુમલો કર્યો હતો જેમાં એક યુવકનું મોત થયું છે. સમાજના યુવકનું મોત થતા ચૌધરી સમાજમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો અને પરિવારજનોએ મૃતદેહને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.જોકે, પોલીસે આરોપીઓને પકડીને ન્યાય અપાવવાની વાત કરતા પરિવારજનોએ અંતે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો હતો.

પાલનપુરમાં યુવકની હત્યા બાદ ભારે રોષ

પાલનપુરના ગઠામણ પાટીયા વિસ્તારમાં ગાદલવાડા ગામનો ભરત ચૌધરી તેના મિત્રો સાથે એક હોટલમાં બેઠા હતા. આ દરમિયાન 20થી વધુ શખ્સોના ટોળાએ તલવાર, ધારિયા,પાઇપો લઇને આ શખ્સો ઉપર હુમલો કર્યો હતો અને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી ત્યાથી નાસી છુટ્યા હતા. આ ઘટનામાં ભરત ચૌધરી નામના શખ્સનું નિધન થયું હતુ જ્યારે નીતિન ભાઇને ગંભીર ઇજા થતા તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.બનાવની જાણ થતા જ મૃતકના પરિવારજનો તેમજ સમાજના લોકો હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા હતા.ચૌધરી સમાજના યુવકની હત્યા બાદ સમાજના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.

પાલનપુરમાં યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી

"ગાદલવાડા ગામના બન્ને ભાઇઓ રામદેવ હોટલમાં બેઠા હતા. આ દરમિયાન અજાણ્યા શખ્સો પૂર્વ કાવતરૂ ઘડીને ખુલ્લી તલવારો, ધારિયા અને પાઇપો લઇ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો અને માથા અને હાથના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી ભાગી ગયા હતા. સારવાર દરમિયાન એક ભાઇનું નિધન થયું છે. અમે આ ઘટનાને વખોડીએ છીએ અને 25-30નું ટોળું લઇને આવેલા શખ્સ સહિત બધાની ધરપકડ કરવામાં આવે અને આ નરાધમોને ફાંસી પર ચઢાવવામાં ના આવે ત્યા સુધી ઝંપીશું નહીં." જયેશ ભાઇ, પરિવારજન

મૃતકના પરિવારજનોએ હત્યારાઓ પકડાય નહીં ત્યા સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. પરિવારજનોએ આ ઘટનામાં SITની રચના કરી કેસને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવે તેમજ આરોપીઓને દાખલા રૂપ સજા કરવાની માંગ કરી હતી.જોકે, પોલીસની સમજાવટથી અંતે પરિવારજનોએ મૃતદેહને સ્વીકાર્યો હતો.

પાલનપુરમાં યુવકની હત્યા બાદ ભારે રોષ
પાલનપુરમાં યુવકની હત્યા બાદ ભારે રોષ

"જ્યાં સુધી ગુનેગારોને ઝડપી પકડવામાં નહીં આવે ત્યા સુધી અમે લાશ લેવાના નથી. ગુનેગારોને હાજર કરી SITની રચના કરી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કેસ ચલાવો અને દાખલારૂપ સજા કરો કે આ લોકો જીવનમાં બીજા 10 લોકો પણ આમ કરતા વિચારવા જોઇએ." કિરણ ભાઇ, મૃતકના કૌટુંબીક ભાઇ

બીજી તરફ જિલ્લા પોલીસ વડા સહિતની ટીમે ઘટનાસ્થળનું નીરિક્ષણ કરી તાત્કાલિક આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ઘટના બાદ પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી હતી અને આઠ જેટલી અલગ અલગ ટીમ બનાવી આરોપીઓને પકડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

