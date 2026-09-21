અમદાવાદના દાણીલીમડામાં સગીરા સામે યુવકે કરી અશ્લીલ હરકત, પોલીસે કરી ધરપકડ
સગીરા સાથે અશ્લિલ હરકત કરવાના આરોપમાં પકડાયેલા 22 વર્ષીય યુવકનું નામ બિલાલ અલી હુસેન શેખ છે અને તે મૂળ પશ્ચિમ બંગાળનો છે.
Published : September 21, 2026 at 8:55 AM IST
અમદાવાદ: શહેરના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં સ્કૂલેથી ઘરે પરત ફરી રહેલી 7 વર્ષની સગીરા સાથે અશ્લીલ હરકત કર્યાના આરોપસર પોલીસે 22 વર્ષીય યુવકની ધરપકડ કરી છે. સગીરાએ ઘરે પહોંચીને પરિવારને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કર્યા બાદ પરિવાર દ્વારા પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મળતાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી લીધો હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સગીરા શાળાએથી પરત ફરી રહી હતી. આ દરમિયાન નજીકમાં રહેતા એક શખ્સે તેનો પીછો કર્યો હોવાની ફરિયાદ સામે આવી હતી. સગીરા પોતાના ઘર પાસે પહોંચી ત્યારે આરોપીએ તેની સાથે અશ્લીલ હરકત કરી હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યારબાદ સગીરાએ તાત્કાલિક માતા-પિતાને સમગ્ર બાબત જણાવી હતી. પરિવારે ઘટનાની જાણ પોલીસને કરતાં દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ મામલે ACP ‘S’ ડિવિઝન વાય.એ.ગોહિલે ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, “દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ૭ વર્ષની એક બાળકી શાળાએથી પરત આવી રહી હતી, ત્યારે નજીકમાં જ રહેતા એક શખ્સે તેનો પીછો કર્યો હતો. બાળકીના ઘર પાસે પહોંચીને તે શખ્સે અશ્લીલ હરકત કરી પોતાના અંગત અંગો પ્રદર્શિત કર્યા હોવાની ફરિયાદ સામે આવી હતી. બાળકીએ તુરંત તેના માતા-પિતાને જાણ કરતા પરિવાર દ્વારા પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.”
ACP વાય.એ. ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને દાણીલીમડા પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી ત્વરિત તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસની તપાસ દરમિયાન આરોપીની ઓળખ બિલાલ અલી હુસેન શેખ, ઉંમર 22 વર્ષ તરીકે થઈ હતી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી મૂળ પશ્ચિમ બંગાળનો છે અને હાલ અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં કાપડના કારખાનામાં મજૂરી કરતો હતો. તપાસ બાદ પોલીસે તેને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી લીધો હતો અને તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.પોલીસે ફરિયાદના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરી સમગ્ર ઘટનાના સંજોગો અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સગીરાની સુરક્ષા અને કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે કાયદાકીય પ્રક્રિયા આગળ ધપાવી છે.
આ ઘટનામાં પરિવારને જાણ થયા બાદ તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી આરોપી સુધી પહોંચતા હવે સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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