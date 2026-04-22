સુરતના યુવા ઇનોવેટરે બનાવી 'ઘોસ્ટ સાયકલ', વ્યક્તિ વગર પેંડલ મારતી સાઈકલ જોઈને સૌ કોઈ દંગ

સુરતના યુવકે AI અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના અનોખા સમન્વયથી એક એવી સાયકલ બનાવી છે, જે રસ્તા પર કોઈ પણ ચાલક વગર પોતાની જાતે દોડે છે.

Published : April 22, 2026 at 5:18 PM IST

સુરત: ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતું સુરત હવે 'ઇનોવેશન હબ' બની રહ્યું છે. શિવમ મૌર્ય નામના સુરતના એક ઇનોવેટર યુવકે વધુ એકવાર પોતાની પ્રતિભાનો પરચો આપ્યો છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના અનોખા સમન્વયથી તેમણે એક એવી સાયકલ બનાવી છે, જે રસ્તા પર કોઈ પણ ચાલક વગર પોતાની જાતે દોડે છે. આ અનોખા આવિષ્કારને લોકો 'ઘોસ્ટ સાયકલ' તરીકે ઓળખાવી રહ્યા છે.

3 મહિનાની મહેનત અને 35 હજારનો ખર્ચ

શિવમ મૌર્ય અને તેમના સાથી ગુરપ્રીત અરોડાએ સતત ત્રણ મહિનાની રાત-દિવસની મહેનત બાદ આ પ્રોજેક્ટ સાકાર કર્યો છે. અંદાજે ₹35,000ના ખર્ચે બનેલી આ સાયકલ માત્ર રમકડું નથી, પરંતુ ટેકનોલોજીની એક ઊંચી છલાંગ છે. આ સાયકલ રસ્તા પર જતી વખતે પોતાનું બેલેન્સ (સંતુલન) જાતે જ જાળવી રાખે છે.

પેડલ મારે છે 'અદ્રશ્ય માનવી'

આ પ્રોજેક્ટનું સૌથી મોટું આકર્ષણ તેનું પેડલિંગ મિકેનિઝમ છે. સાયકલમાં માણસના પગ જેવું જ આબેહૂબ સ્ટ્રક્ચર ગોઠવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે સાયકલ ચાલતી હોય ત્યારે આ મિકેનિકલ પગ કુદરતી રીતે પેડલ મારતા હોય તેવું દ્રશ્ય સર્જાય છે. રસ્તા પર જ્યારે આ સાયકલ ટેસ્ટિંગ માટે નીકળી ત્યારે ખાલી સાયકલ પર પેડલ ફરતા જોઈ બાળકો અને રાહદારીઓ આશ્ચર્યમાં મૂકાઈ ગયા હતા.

ત્રણ રીતે કરી શકાય છે કંટ્રોલ

  1. આ 'સ્માર્ટ સાયકલ'ની ખાસિયત તેની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે:
  2. મોબાઈલ એપ: સ્માર્ટફોન દ્વારા તેને કમાન્ડ આપી શકાય છે.
  3. રિમોટ કંટ્રોલ: દૂર બેઠા તેને રિમોટથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

AI મોડ: પ્રી-ડિફાઈન્ડ રૂટ એટલે કે કોડિંગ દ્વારા નક્કી કરેલા રસ્તા પર તે આપમેળે ચાલી શકે છે. તેમાં લાગેલા સેન્સર્સ રસ્તામાં આવતી અડચણો ઓળખીને વળાંક લેવામાં પણ સક્ષમ છે.

કોણ છે ઇનોવેટર શિવમ મૌર્ય?

શિવમ મૌર્ય સોશિયલ મીડિયા પર 'Creative Science' નામે 20 લાખથી વધુ સબસ્ક્રાઇબર્સ ધરાવે છે. અગાઉ તેઓ 'ગરુડા AI બાઇક', સિંગલ ટાયર સ્કૂટર અને રોબોટ રિક્ષા જેવા અનોખા પ્રોજેક્ટ્સ બનાવીને દેશભરમાં સુરતનું નામ રોશન કરી ચૂક્યા છે. શિવમના મતે, આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં સ્માર્ટ સિટીમાં ડિલિવરી સર્વિસ અને સુરક્ષા પેટ્રોલિંગ માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. સુરતની ભૂમિ પર આકાર લેતી આવી નવીન શોધો સાબિત કરે છે કે જો યોગ્ય પ્લેટફોર્મ અને વિચાર હોય, તો ભારતીય યુવાનો વૈશ્વિક સ્તરે ટેકનોલોજીમાં ડંકો વગાડી શકે છે.

