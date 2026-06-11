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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના એક વર્ષ બાદ FIPનો સવાલ: પાઇલોટને કેમ જવાબદાર ઠેરવાઈ રહ્યા છે? તપાસમાં પારદર્શકતા ક્યાં છે?

FIPના પ્રમુખે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તપાસ પ્રક્રિયામાં પૂરતા ટેકનિકલ નિષ્ણાતોને સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી.

FIPના પ્રેસિડેન્ટ સી.એસ. રંધાવા
FIPના પ્રેસિડેન્ટ સી.એસ. રંધાવા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 5:41 PM IST

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અમદાવાદ: એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171ના અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશને એક વર્ષ પૂર્ણ થતાં ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ (FIP) દ્વારા ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.

FIPના પ્રેસિડેન્ટ સી.એસ. રંધાવાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા અને આજેય મૃતકોના પરિવારજનો આ આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી. તેમણે તમામ મૃતકોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.

સી.એસ. રંધાવાએ જણાવ્યું હતું કે દુર્ઘટના બાદ DGCA અને અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 11 જુલાઈ 2025ના રોજ જાહેર થયેલા પ્રાથમિક તપાસ અહેવાલમાં કેટલીક ટેકનિકલ બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમાંથી અનેક પ્રશ્નો હજુ પણ અનુત્તરિત છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલા એન્જિન ફેલ થવાના સમય અને અન્ય ટેકનિકલ વિગતો વચ્ચે વિસંગતતા જોવા મળે છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં એવું દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો કે ફ્યુઅલ સ્વીચ બંધ થવાને કારણે દુર્ઘટના બની હતી. આ પ્રકારની રજૂઆતથી લોકોમાં એવી ધારણા ઉભી થઈ કે કદાચ પાઇલોટ દ્વારા કોઈ ભૂલ કરવામાં આવી હશે. જોકે FIP શરૂઆતથી જ દાવો કરી રહ્યું છે કે ફ્યુઅલ સપ્લાય જાતે બંધ થઈ ગયો હતો અને આ મુદ્દે અનેક રજૂઆતો છતાં તેમની વાત સાંભળવામાં આવી નથી.

FIPના પ્રમુખે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તપાસ પ્રક્રિયામાં પૂરતા ટેકનિકલ નિષ્ણાતોને સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. તેમના કહેવા મુજબ AAIBની તપાસ ટીમમાં એવા નિષ્ણાતોની અછત હતી જે આ પ્રકારની જટિલ એરક્રાફ્ટ સિસ્ટમની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી શકે. તેમણે કહ્યું કે તપાસ માટે બે નિવૃત્ત અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આટલી મોટી દુર્ઘટનાની તપાસ માટે વિશેષજ્ઞોની જરૂર હતી.

સી.એસ. રંધાવાએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન એવી વિચારધારા ઉભી કરવામાં આવી કે પાઇલોટનું માનસિક સંતુલન યોગ્ય ન હતું. FIPએ શરૂઆતથી જ આ દિશામાં થઈ રહેલી અટકળોનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમના મતે તપાસનો કેન્દ્રબિંદુ ટેકનિકલ ખામીઓ અને એરક્રાફ્ટ સિસ્ટમ હોવો જોઈએ, ન કે પાઇલોટ પર શંકા કરવી.

તેમણે માંગ કરી હતી કે AI-171 જેવી જ ટેકનિકલ રૂપરેખા ધરાવતા તમામ વિમાનોની તપાસ કરવામાં આવે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિમાન નિર્માણ અને તેની મુખ્ય સિસ્ટમોમાં બોઇંગ, હનીવેલ અને અન્ય કંપનીઓના પાર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમ છતાં તપાસની શરૂઆતમાં જ ઉત્પાદક કંપનીઓને ક્લીનચીટ આપી દેવામાં આવી હોવાનું તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો.

રંધાવાના જણાવ્યા મુજબ વિમાનની ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ અંગે પૂરતી તપાસ કરવામાં આવી નથી. તેમણે મેંગલોર વિમાન દુર્ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે તે કેસમાં પણ શરૂઆતમાં પાઇલોટ પર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા અને તે મુદ્દે આજે પણ કોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે FIP પાસે અનેક પુરાવાઓ છે અને તેઓ આ મુદ્દે સરકારને પણ પત્ર લખી ચૂક્યા છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે જો તપાસમાં કેટલીક મહત્વની વિગતો મળી હતી તો તેનો ખુલાસો સમયસર કેમ કરવામાં આવ્યો નહીં. તેમના મતે જ્યારે કોઈ દુર્ઘટનામાં પાઇલોટનું મોત થાય છે ત્યારે મજબૂત પુરાવા વગર પાઇલોટને જવાબદાર ઠેરવવાની વૃત્તિ જોવા મળે છે.

FIP પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે તેમની લડાઈ AAIB સામે હજુ પણ ચાલુ છે અને તેઓ પારદર્શક તથા નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે વિશ્વમાં ફરી આવી ઘટના ન બને તે માટે આ કેસમાં સંપૂર્ણ સત્ય બહાર આવવું જરૂરી છે. એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયું હોવા છતાં હજુ સુધી અંતિમ રિપોર્ટ જાહેર થયો નથી, જે અનેક સવાલો ઉભા કરે છે.

મૃતકોના પરિવારજનોને વળતર અને સહાય અંગે પણ તેમણે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ એર ઈન્ડિયાએ તમામ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને પૂરતી મદદ કરવી જોઈએ અને વળતર માટે એફિડેવિટ જેવી પ્રક્રિયાઓની માંગ કરવી યોગ્ય નથી.

સી.એસ. રંધાવાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટનામાં જીવતા બચેલા એકમાત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ કુમારની AAIB દ્વારા લાંબા સમય સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે પાઇલોટના પરિવારજનો સુધી તપાસ એજન્સીઓ બીજા જ દિવસે પહોંચી ગઈ હતી. બ્લેક બોક્સની તપાસ અંગે પણ તેમણે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે દેશમાં ડીકોડિંગની વ્યવસ્થા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો છતાં બ્લેક બોક્સને બે વખત અમેરિકામાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.

FIPનું કહેવું છે કે આ સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ, પારદર્શક અને વૈજ્ઞાનિક તપાસ થવી જોઈએ જેથી મૃતકોના પરિવારજનોને ન્યાય મળે અને ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ અટકાવવા માટે જરૂરી પગલાં લઈ શકાય.

TAGGED:

FIP RAISED QUESTIONS
PILOTS BEING HELD RESPONSIBLE
TRANSPARENCY IN THE INVESTIGATION
FEDERATION OF INDIAN PILOTS
AHMEDABAD PLANE CRASH

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