આ મહિલાએ નાળિયેરના છોતરામાંથી ઉભી કરી રોજગારી, પોતાની સાથે અન્ય મહિલાઓને પણ કરી આત્મનિર્ભર
સ્વ સહાય જૂથની મહિલાઓ નાળિયેરના છોતરામાંથી વિવિધ ચીજ વસ્તુઓ બનાવીને આર્થિક રીતે પગભર પણ બની રહી છે. જુઓ તેમની કલા
Published : September 29, 2026 at 7:59 AM IST
જુનાગઢઃ 30 તારીખ સુધી શહેરમાં સરસ મેળાનું આયોજન થયું છે, જેમાં બહુચર સ્વ સહાય જૂથની મહિલાઓ દ્વારા નાળિયેરના રેસામાંથી ગૃહ ઉપયોગી જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ બનાવીને આત્મ નિર્ભરતાની સાથે પરિવારને આર્થિક મદદ કરવામાં પણ નાનો એવો ગૃહ ઉદ્યોગ ખૂબ જ મદદગાર બની રહ્યો છે.
નાળિયેરના રેસામાંથી આકર્ષક ચીજ વસ્તુઓનું નિર્માણ
નાળિયેરને કલ્પવૃક્ષ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં ઓળખવામાં આવે છે. નાળિયેરના ઝાડથી લઈને ફળ અને નાળિયેરની પ્રત્યેક ચીજ વસ્તુઓમાંથી કંઈકને કંઈક પ્રાપ્ત થાય છે. જેથી તેને કલ્પવૃક્ષ તરીકે સ્વીકારવામાં જરા પણ ખોટું નથી. આવા જ એક મહિલા સ્વ સહાય જૂથની મહિલાઓ દ્વારા નાળિયેરના છોતરામાંથી વિવિધ ચીજ વસ્તુઓ બનાવીને આર્થિક રીતે પગભર પણ બની રહી છે. જુનાગઢમાં સરકાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલા સરસ મેળામાં બહુચર સ્વ સહાય જૂથની મહિલાઓ દ્વારા નાળિયેરના છોતરામાંથી બનાવવામાં આવેલી અલગ-અલગ ચીજ વસ્તુઓ કે જે પ્રથમ નજરે જોતા જ સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દે તે પ્રકારે બનાવીને વેચાણ અર્થે સ્ટોલમાં મૂકવામાં આવી છે.
નાળિયેરના છોતરા પણ આપે છે રોજગારી
બહુચર સ્વ સહાય જૂથની મહિલા કિરણબેન ઠાકોરે ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ દસ ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યા બાદ પરિવારની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા હતા, પરંતુ પરિવારને આર્થિક રીતે સહયોગ આપવા માટે તેમણે દસ મહિલાઓ સાથે મળીને બહુચર સ્વ સહાય જૂથ શરૂ કર્યું. જેમાં પહેલા એક લાખ રૂપિયાનું ધિરાણ કે જે પ્રત્યેક બહેનોના ભાગે 10 હજાર આવે તે રીતે લઈને આ પ્રકારે નાની મોટી ચીજ વસ્તુઓ બનાવવાની શરૂઆત કરી.
તાલીમ બાદ ઉત્સાહ વધ્યો
થોડા વર્ષ બાદ સરકારના વિભાગ દ્વારા તેમને તાલીમ આપવામાં આવી અને આજે નાળિયેરના છોતરા માંથી ગણપતિ, લાભ-શુભ, વોલપીસ, લટકણ, ચકલી, ઝુંમર, કાચબો, હાથી, ચાકડો જેવા ગૃહ સુશોભનની અનેક ચીજ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવી રહી છે. જેના થકી તેમને વર્ષ દરમિયાન ખૂબ સારું આર્થિક વળતર પણ મળી રહ્યું છે. આ કામ થકી પરિવારને આર્થિક રીતે મદદ કરવામાં પણ સક્ષમ બની રહી છે.
નાળિયેરના છોતરામાંથી બનાવવામાં આવેલી સુશોભનની ચીજ વસ્તુઓનો કાચો માલ અમદાવાદથી ખૂબ જ સરળતાથી મળી જાય છે. ત્યાર બાદ આ રેશાઓનો અલગ-અલગ પ્રકારે ઉપયોગ કરીને હાથથી તમામ સુશોભન ની ચીજ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે જેને મેળામાં આવનાર ગ્રાહકો પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે પસંદ કરીને ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે તમામ ચીજ વસ્તુઓ હાથેથી બનતી હોવાને કારણે નાના શો પીસ થી લઈને મોટા શો પીસ બનાવવા સુધીમાં 30 મિનિટ થી લઈને બે થી ત્રણ કલાક સુધીનો સમય લાગે છે.
મહિલા ગ્રાહકોએ આપ્યો પ્રતિભાવ
સરસ મેળામાં આવેલ મહિલા ગ્રાહકો શીતલબેન અને ચંદન બહેને પણ નાળિયેરના છોતરા માંથી બનતી અદભુત ચીજ વસ્તુઓને જોઈને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાના કિરણબેન ઠાકોર અને તેમની મહિલા ટીમને ખુબ અભિનંદન આપ્યા હતા. નાળિયેરના છોતરામાંથી બનતી સુશોભનની ચીજ વસ્તુઓની સાથે ગણપતિની પ્રતિમા પ્રથમ નજરે જોતા જ ગમી જાય તેવી છે.
વધુમાં આ ગણપતિની પ્રતિમા વિસર્જન વખતે જો ફૂલ ઝાડના કુંડામાં નાખવામાં આવે તો તે છોડ માટે એક ખાતરનું કામ પણ કરશે. આથી આ પ્રકારે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાનો જે વિચાર કિરણબેન અને તેમની મહિલા ટીમને આવ્યો છે તે ખરેખર સારો છે, અને પ્રત્યેક મહિલા અને વ્યક્તિઓએ આ પ્રકારે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ ચીજ વસ્તુઓનું નિર્માણ થાય અને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તે દિશામાં આગળ વધવું જોઈએ.
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