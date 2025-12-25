ETV Bharat / state

સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફરી હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ઝડપાયો, બેંગકોકથી આવેલી મહિલાની ધરપકડ

સુરત એરપોર્ટ પર બેંગકોકથી આવેલી મહિલા રૂ.1 કરોડના હાઈડ્રોપોનિક ગાંજા સાથે ઝડપાઈ

સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફરી હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ઝડપાયો
સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફરી હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 10:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ડાયમંડ સિટી અને ટેક્સટાઇલ હબ તરીકે જાણીતું સુરત હવે ડ્રગ્સ માફિયાઓના રડાર પર હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગ અને એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)એ બેંગકોકથી આવેલી મહિલા પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયાનું હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો જપ્ત કર્યું છે.

બેંગકોકથી આવેલ મુસાફર પાસેથી 1 કરોડનું હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો જપ્ત

બેંગકોકથી આવેલી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટ (IX-263)માંથી સુરત એરપોર્ટ પર ઉતરેલી એક મહિલા મુસાફરની વર્તણૂક શંકાસ્પદ લાગતા અધિકારીઓએ તેને અટકાવી હતી. પ્રોફાઇલિંગના આધારે તપાસ કરતા મહિલાના સામાનથી સાત વેક્યુમ-પેક્ડ પારદર્શક પોલીથીન પેકેટ મળી આ્યા હતા. FSLની તપાસમાં આ પદાર્થ ઉચ્ચ ગુણવત્તાનો 'હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો' હોવાનું સાબિત થયું હતું.

જોકે, કસ્ટમ વિભાગે મહિલાની ધરપકડ કરી તેની સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આ ડ્રગ્સ નેટવર્ક ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે અને કોને આપવાની હતી તેને લઇને તપાસ હાથ ધરી છે.

બેંગકોકથી આવેલી મહિલા રૂ.1 કરોડના હાઈડ્રોપોનિક ગાંજા સાથે ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ડ્રગ્સ માફિયાઓનો રૂટ બદલાયો

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ અને સુરક્ષા એજન્સીઓની કડક દેખરેખને કારણે ડ્રગ્સ માફિયાઓએ હવે પોતાનો રૂટ બદલ્યો હોય તેમ લાગે છે. ડ્રગ્સ માફિયાઓ માટે સુરત એરપોર્ટ સેફ પેસેજ બન્યું છે. થોડા દિવસ પહેલા જ સુરત એરપોર્ટ પરથી 6 કરોડનો 17 કિલો હાઇબ્રિડ ગાંજો પકડાયો હતો. ઉપરા ઉપરી બનેલી આ બે ઘટનાઓએ સુરક્ષા એજન્સીઓને સતર્ક કરી દીધી છે.

સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફરી હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ઝડપાયો
સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફરી હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

શું છે હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો?

હાઈડ્રોપોનિક ગાંજો એ માટી વગર, માત્ર મિનરલ સોલ્યુશનવાળા પાણીમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આમાં નશાનું પ્રમાણ સામાન્ય ગાંજા કરતા ઘણું વધારે હોય છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત કરોડોમાં હોય છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURAT HYDROPONIC MARIJUANA
SURAT AIRPORT
BANGKOK FLIGHT SURAT
HYDROPONIC MARIJUANA
SURAT AIRPORT HYDROPONIC MARIJUANA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.