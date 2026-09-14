અમદાવાદના ખાડિયામાં જૂનું મકાન ધરાશાયી, એક મહિલાનું મોત, 3 લોકોનું રેસ્ક્યૂ
અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાં મકાન ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં 45 વર્ષીય એક મહિલાનું મૃત્યું નીપજ્યું છે. દુર્ઘટનાને પગલે પરિવારમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.
Published : September 14, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 7:55 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં રવિવારે સાંજે ભારે પવન સાથે ખાબકેલા વરસાદ વચ્ચે ખાડિયા વિસ્તારમાં આવેલું એક જૂનું મકાન અચાનક ધરાશાયી થતાં ચાર લોકો કાટમાળ નીચે દબાયા હતા. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. બનાવની જાણ થતાં ફાયરબ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કાટમાળ હટાવી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
મકાન ધરાશાયી થતા સોનલબેન કાટમાળ નીચે દટાયા હતા. ફાયર વિભાગ દ્વારા તેમના પુત્ર પાર્થ અને અન્ય ૨ લોકોને કાટમાળમાંથી સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરાયુ હતું. જો કે, સોનલબેનને એક કલાક બાદ કાટમાળમાંથી કાઢવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યાર બાદ ૧૦૮ મારફતે તેમને મણિનગરની એલજી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેમને તબીબો દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. 45 વર્ષીય સોનલબેન રાણાનું મૃત્યુંથી પરિવારમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.
બીજી તરફ, ભારે વરસાદ અને પવનના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા સહિતની પરિસ્થિતિ સર્જાતા તંત્ર પણ દોડતું થયું હતું. અચાનક પડેલા ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું હતું.
ખાડિયામાં જૂનું મકાન ધરાશાયી થવાની આ ઘટનાએ શહેરમાં જર્જરિત અને જોખમી મકાનોની સ્થિતિ અંગે ફરી સવાલો ઉભા કર્યા છે. ભારે વરસાદ દરમિયાન જૂના અને જર્જરિત મકાનો વધુ જોખમી બનતા હોવા છતાં આવા મકાનો સામે તંત્ર દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તે મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે.
આ સાથે જ શહેરમાં અચાનક પડેલા ભારે વરસાદે ફરી એકવાર ચોમાસા પૂર્વેની કામગીરી અને વરસાદી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઉભા કર્યા છે. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાતા વરસાદી પાણીના ઝડપી નિકાલની વ્યવસ્થા કેટલી અસરકારક છે તે અંગે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
મકાન કયા કારણોસર ધરાશાયી થયું, મકાનની સ્થિતિ અગાઉથી જર્જરિત હતી કે કેમ અને આ અંગે તંત્ર દ્વારા અગાઉ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી કે નહીં તે સહિતના મુદ્દે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો