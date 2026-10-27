ઉનાના ભીંગરણમાં 85 વર્ષીય વૃદ્ધાની હત્યા, ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપાયેલી મહિલા આરોપીથી પોલીસ પણ ચોંકી
ગીરસોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ભીંગરણ ગામે 85 વર્ષીય વૃદ્ધાની હત્યા મામલે પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે, અને આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 27, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:45 PM IST
ગીરસોમનાથઃ ઉના તાલુકાના ભીંગરણ ગામે 85 વર્ષીય વૃદ્ધા રખમાઈબેન પીઠાભાઈ બાંભણિયાની હત્યાના ચકચારી બનાવમાં પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. વૃદ્ધાની હત્યા બાદ સોનાનાં દાગીના લૂંટાયાની વિગતો અને CCTV ફૂટેજના આધારે પોલીસે તપાસ આગળ ધપાવી હતી.
એકલવાયું જીવન જીવતા વૃદ્ધાની હત્યાથી ચકચાર
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ભીંગરણ ગામમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર નંબર-1 નજીક 85 વર્ષીય રખમાઈબેન પીઠાભાઈ બાંભણિયા પોતાના મકાનમાં એકલાં રહેતાં હતાં. વૃદ્ધા વસ્થામાં એકલાં જીવન વિતાવતાં રખમાઈબેનના ઘરે સગા સંબંધીઓની અવર જવર રહેતી હતી જેમાં મૃતકના ભાણિયાની પત્ની ભાણીબેન પામક નામની મહિલા પણ અવારનવાર વૃદ્ધાને મળવા આવતી હતી. વૃદ્ધાની હત્યાના ગુનામાં ભાણીબેનની સંડોવણી સામે આવતાં પોલીસે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપી મહિલાના ઘરેથી લૂંટાયેલાં સોનાનાં દાગીના કબજે કરવામાં આવતાં આ કેસમાં મહત્ત્વની કડી મળી હતી.
મળતી વિગતો મુજબ, ઘટનાના દિવસે બપોરે આશરે દોઢ વાગ્યાના અરસામાં ભાણીબેન પામક રખમાઈબેનના ઘરે પહોંચી હતી. તે સમયે રખમાઈબેન તેમના માટે ચા બનાવી રહ્યાં હતાં. દરમિયાન વૃદ્ધા પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે કાન અને ગળાના ભાગે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓના કારણે વૃદ્ધાનું મોત નીપજ્યું હતું. વૃદ્ધાની હત્યા બાદ સોનાનાં દાગીના પણ લૂંટાયાની વિગતો સામે આવતાં બનાવને લઈને પોલીસ દ્વારા ગંભીરતાથી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
CCTV ફૂટેજ બન્યું તપાસમાં મહત્ત્વનું માધ્યમ
હત્યાની ઘટના બાદ પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ગામમાં લગાવવામાં આવેલા CCTV કેમેરાનાં ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યાં હતાં. આ દરમિયાન ઘટનાના સમયગાળામાં શંકાસ્પદ હિલચાલની કડી પોલીસના ધ્યાન પર આવી હતી. હત્યા બાદ મહિલા પોતાના હાથ પાણીથી ધોઈને ઘરે જતી હોવાની હિલચાલ CCTV ફૂટેજમાં કેદ થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
પોલીસે CCTV ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ અને હ્યુમન સોર્સિસની મદદથી તપાસ આગળ વધારી હતી. મળેલી કડીઓના આધારે મૃતકના ભાણિયાની પત્ની ભાણીબેન ડાયા ભાઈ જેસાભાઈ પામક સુધી પોલીસ પહોંચી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે મહિલાની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી.
આરોપી મહિલાના ઘરેથી સોનાનાં દાગીના કબજે
આ કેસમાં તપાસ દરમિયાન પોલીસને વધુ એક મહત્ત્વની કડી મળી હતી. વૃદ્ધાના ઘરમાંથી લૂંટાયેલાં સોનાનાં બે બૂટિયા અને ત્રણ કડી આરોપી મહિલાના ઘરેથી કબજે કરવામાં આવ્યાં હોવાની વિગતો સામે આવી છે. દાગીનાની કબજાની કાર્યવાહીથી પોલીસ તપાસને વધુ વેગ મળ્યો છે.
જોકે, વૃદ્ધાની હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું, સોનાનાં દાગીના મેળવવા માટે જ હત્યા કરવામાં આવી હતી કે અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર હતું, તે સહિતના મુદ્દે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલું તીક્ષ્ણ હથિયાર કબજે કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.
DYSP મહાદેવ ચૌધરી સહિતના અધિકારીઓ તપાસમાં જોડાયા
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને નવાબંદર મરીન પોલીસ, જિલ્લા પોલીસ અને ઉના વિભાગના DYSP મહાદેવ ચૌધરી સહિતના અધિકારીઓ તપાસમાં જોડાયા હતા. પોલીસે ઘટનાસ્થળની તપાસ, CCTV ફૂટેજ અને અન્ય મળેલી કડીઓના આધારે તપાસનો દોર આગળ વધાર્યો હતો. ગણતરીની કલાકોમાં જ મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવતાં આ ચકચારી હત્યા કેસમાં મહત્ત્વની પ્રગતિ થઈ છે.
હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા પોલીસની તપાસ ચાલુ
હાલમાં ધરપકડ કરાયેલી 52 વર્ષીય મહિલા ભાણીબેનની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. હત્યા પાછળનો હેતુ, ઘટનામાં વપરાયેલું હથિયાર અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. ભીંગરણ ગામમાં એકલાં રહેતાં 85 વર્ષીય વૃદ્ધાની હત્યાની ઘટનાએ ગ્રામજનોમાં ચિંતા અને ચકચાર ફેલાવી હતી. હવે આ કેસમાં મૃતકના ભાણિયાની પત્નીની ધરપકડ અને સોનાનાં દાગીના કબજે કરાયાની વિગતો સામે આવતાં પોલીસ તપાસમાં મહત્ત્વનો વળાંક આવ્યો છે.
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