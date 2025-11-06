16 વર્ષથી હત્યાના ગુનામાં હતો ફરાર, વોન્ટેડ આરોપી સુરતમાંથી ઝડપાયો, પોલીસે આ રીતે લગાવ્યો પત્તો
16 વર્ષ પહેલા દિલ્હીમાં હત્યા કરીને પોલીસથી નાસતા-ફરતા વોન્ટેડ આરોપીને સુરતમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
Published : November 6, 2025 at 12:24 PM IST
સુરત: હિન્દીમાં એક કહેવત છે કે,'કાનૂન કે હાથ લંબે હોતે હૈ', આ કહેવતને ફરી એક વખત પોલીસે સાર્થક કરી બતાવ્યો છે. હત્યાના ગંભીર ગુનામાં છેલ્લા 16 વર્ષથી નાસતા ફરતા વોન્ટેડ આરોપીને પોલીસ આખરે દબોચી લીધો છે.
સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાંચે દિલ્હી પોલીસને મદદ કરીને હત્યાના ગંભીર ગુનામાં છેલ્લા 16 વર્ષથી નાસતા ફરતા વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. આ આરોપી વર્ષ 2009માં દિલ્હીના બિન્દાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલો હતો.
દિલ્હીમાં હત્યા કરીને થયો હતો ફરાર
આરોપીએ દિલ્હીમાં શિવ મંદિરના વૃદ્ધાશ્રમ નજીક પોતાના શેઠની હત્યા કરી હતી. પૈસાની લેતીદેતી બાબતે માથાકૂટ થતાં આરોપીએ તેના મિત્ર બનારસી લાલ સાથે મળીને આ ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો. હત્યા બાદ તે તાત્કાલિક દિલ્હીથી ફરાર થઈ ગયો હતો અને ત્યારથી સતત પોતાની ધરપકડ ટાળવા અલગ-અલગ જગ્યાએ છુપાયેલો હતો.
દિલ્હી પોલીસ સુરત પહોંચી
છેલ્લા 16 વર્ષથી પોલીસની પકડમાંથી બચતા આ આરોપી અંગે દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. બાતમી મુજબ, ખૂનનો આ વોન્ટેડ આરોપી હાલમાં સુરતના પુણાગામ વિસ્તારમાં ભૈયાનગર ખાતે રહે છે અને ત્યાં લેસ-પટ્ટીના ખાતામાં મજૂરીકામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યો છે. આ માહિતીના આધારે દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની એક ટીમ સુરત આવી પહોંચી હતી અને તાત્કાલિક સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.
સુરત ક્રાઇમ બ્રાંચનું સફળ ઓપરેશન
સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસકર્મીઓએ દિલ્હી પોલીસને મદદ કરીને સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. બંને ટીમોએ સંકલન સાધીને બિન્દાપુર પોલીસ સ્ટેશનના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપીને તેના ભૈયાનગર, પુણાગામ ખાતેના રહેણાંક વિસ્તારમાંથી સફળતાપૂર્વક ઝડપી પાડ્યો હતો.સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ આરોપીને ઝડપી પાડયા બાદ તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અને વધુ પૂછપરછ માટે તેને દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપી દીધો છે.