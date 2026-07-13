ઉનામાં ધંધાકીય અદાવતમાં લોહીયાળ જંગ, એક જ પરિવારના 3 લોકો પર જીવલેણ હુમલો; 9 સામે ગુનો દાખલ
ઉના શહેરના ભાવનગર રોડ પર આવેલી હરભોલે હોટલ પાસે ધંધાકીય વિવાદમાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો પર લોખંડના પાઇપ વડે હિંસક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : July 13, 2026 at 9:48 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાના ઉના શહેરના ભાવનગર રોડ પર આવેલી હરભોલે હોટલ પાસે ધંધાકીય વિવાદમાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો પર લોખંડના પાઇપ વડે હિંસક હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. હુમલાખોરોએ બોલાચાલી બાદ બેફામ માર મારતાં ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. આ મામલે ઉના પોલીસે કેશોદના 6 નામજોગ શખ્સો સહિત કુલ 9 લોકો સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉનામાં ધંધાકીય અદાવતમાં લોહીયાળ જંગ
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, ઉનાના આનંદવાડી પાસે આવેલી જી.ઈ.બી. સોસાયટીમાં રહેતા જસબીરસિંહ જીતસિંહ રાઠોડ (ઉ.વ. 41) પોતાના ભાઈ ધરમપાલસિંહ, ભાઈ મંજીતસિંહ, પુત્ર હરમીતસિંહ અને સાથી શનીસિંહ સાથે ભાવનગર રોડ પર આવેલી હરભોલે હોટલે ચા-નાસ્તા માટે બેઠા હતા. તે દરમિયાન ધંધાકીય બાબતે ફોન પર વાતચીત થયા બાદ આરોપીઓ બોલેરો પિકઅપમાં હરભોલે હોટલ પર પહોંચ્યા હતા. ફરિયાદ મુજબ, બંને પક્ષ વચ્ચે બોલાચાલી થતાં મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને ત્યારબાદ આરોપીઓએ ગાળો આપી ઝપાઝપી શરૂ કરી અને બોલેરોમાંથી લોખંડના પાઇપ કાઢી હુમલો કર્યો હતો.
માન્યાસિંહ ઉર્ફે હરનામસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરીએ ફરિયાદી જસબીરસિંહના માથા અને જમણા પગ પર લોખંડના પાઇપ વડે હુમલો કર્યો હતો. કાળુસિંહ અને બલ્લુસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરીએ ધરમપાલસિંહને પાઇપ વડે માર માર્યો હતો, જ્યારે હક્કાસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરીએ હરમીતસિંહને પાઇપ વડે ઇજા પહોંચાડી હતી. ઉપરાંત મહેન્દરસિંહ સુરતસિંહ બાવરી, દીપસિંહ સુરતસિંહ બાવરી અને અન્ય ત્રણ અજાણ્યા શખ્સોએ ફરિયાદી અને તેમના પરિવારજનોને ઢીકાપાટુ વડે માર માર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
બૂમાબૂમ થતાં આસપાસના લોકો દોડી આવતા હુમલાખોરો બોલેરોમાં બેસી ફરાર થઈ ગયા હતા. ઇજાગ્રસ્તોને પ્રથમ ઉના સરકારી હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે લાઇફ કેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જસબીરસિંહના માથામાં ગંભીર ઇજા થતાં ટાંકા લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ધરમપાલસિંહ અને હરમીતસિંહને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર મામલે ઉના પોલીસે મહેન્દરસિંહ સુરતસિંહ બાવરી, માન્યાસિંહ ઉર્ફે હરનામસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરી, બલ્લુસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરી, હક્કાસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરી, કાળુસિંહ મહેન્દરસિંહ બાવરી, દીપસિંહ સુરતસિંહ બાવરી તથા ત્રણ અજાણ્યા શખ્સો સામે BNSની કલમ 189(2), 189(4), 191(1), 191(2), 118(1), 115(2), 352, 54 તેમજ ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
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