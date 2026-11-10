અરવલ્લીના સાકરિયા ગામની અનોખી પરંપરાઃ પશુઓ ભડકાવીને થાય છે નવા વર્ષની ઉજવણી
મોડાસાના સાકરિયા ગામે ફટાકડા ફોડી, પશુઓ ભડકાવીને નવા વર્ષની ઉજવણીની વર્ષો જૂની પરંપરા સચવાઈ રહી છે.
Published : November 10, 2026 at 9:21 PM IST
અરવલ્લીઃ મોડાસા તાલુકાના સાકરિયા ગામે નૂતન વર્ષની અનોખી અને વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ જીવંત છે. અહીં નવા વર્ષના દિવસે સાંજના સુમારે પશુધનને ભડકાવવાની અનોખી પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે. ગ્રામજનોની લોકમાન્યતા છે કે આ પરંપરાથી ગામમાં વર્ષ દરમિયાન મહામારી આવતી નથી.
નવા વર્ષની સાંજે ગામના ગોદરે પશુધનને એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ પશુઓના સમૂહ વચ્ચે લાખો રૂપિયાના ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે. ફટાકડાના અવાજથી પશુઓ ભડકીને દોડવા લાગે છે. આ અનોખી પરંપરાને નિહાળવા ગ્રામજનો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. ગ્રામજનોની લોકમાન્યતા છે કે નવા વર્ષના દિવસે પશુધનને ભડકાવવાની આ પરંપરા નિભાવવાથી આખા વર્ષ દરમિયાન ગામમાં મહામારી આવતી નથી અને પશુધનનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે.
વર્ષોથી ચાલી આવતી આ માન્યતાને આજે પણ ગ્રામજનો સમૂહમાં એકત્રિત થઈને જાળવી રહ્યા છે. આધુનિક યુગમાં અનેક પરંપરાઓ લુપ્ત થતી જાય છે, ત્યારે સાકરિયા ગામના ગ્રામજનો પૂર્વજોની આ અનોખી પરંપરાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા સામૂહિક રીતે ઉજવણી કરે છે. આમ, નૂતન વર્ષની શરૂઆત સાકરિયા ગામમાં અનોખી પરંપરા અને ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિના દર્શન કરાવે છે.
સારા સ્વાસ્થ્યની કામના સાથે ઉજવણી
સાકરિયા ગામમાં બેસતા વર્ષના પાવન અવસરે વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ભવ્ય આતશબાજી સાથે દિવાળીની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પૂર્વજો તરફથી મળેલી પરંપરા જાળવી રાખીને ગ્રામજનો દ્વારા લાખો રૂપિયાનું દારૂખાનું ફોડી આકાશને રંગબેરંગી રોશનીથી ઝળહળતું કરી દીધું હતું. ગામમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સૌના સારા સ્વાસ્થ્યની શુભકામના સાથે દર વર્ષે આ ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
ગામનાં રહેવાસી મીતાબેન પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે અને ગ્રામજનો ઉત્સાહભેર તેમાં જોડાય છે. આતશબાજી નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉમટી પડ્યા હતા અને એકબીજાને નૂતન વર્ષાભિનંદન પાઠવી આનંદભેર નવા વર્ષની ઉજવણી કરી હતી.
ઉપરાંત સ્થાનિક આગેવાન વૈભવ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, સાકરિયા ગામમાં બેસતા વર્ષના પ્રારંભે વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ગાયો પડકારવાનો અનોખો ઉત્સવ યોજાયો હતો. લાખો રૂપિયાના દારૂખાના અને ભવ્ય આતશબાજી વચ્ચે યોજાયેલા આ ઉત્સવને નિહાળવા અરવલ્લી સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. વડીલો અને પૂર્વજો દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ પરંપરા આજે પણ ગ્રામજનો દ્વારા ઉત્સાહભેર જાળવી રાખવામાં આવી છે. ગામમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહે તેવી માન્યતા સાથે આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના સાકરિયા ગામે 100 વર્ષથી વધુ જૂની ગાયો દોડાવવાની પરંપરા ઉત્સાહભેર યોજાઈ હતી. આ અનોખી પરંપરા નિહાળવા આસપાસનાં ગામોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગામના અગ્રણી અપ્પુ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા પેઢી દર પેઢી ગોવાળો દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવી છે. પરંપરા દરમિયાન પશુઓની સલામતીનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે આવનાર ગાયના ગોવાળનું ગામના આગેવાનો દ્વારા સન્માન કરી પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવામાં આવે છે.
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